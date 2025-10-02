Incêndio na Serra do Curral chega ao 3º dia; 61 agentes atuam no combate

O incêndio que atinge a Mata da Baleia, na Serra do Curral, Região Leste de Belo Horizonte, entrou no terceiro dia nesta quinta-feira (2). O fogo começou na tarde de terça-feira (30) e ainda não foi controlado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis equipes estão em campo, com reforço de uma tropa especializada. A força-tarefa conta com 61 agentes, entre militares da corporação, Polícia Civil, Exército e brigadistas civis.

Na noite dessa quarta-feira (1º), as equipes foram recolhidas por causa do relevo acidentado e dos riscos da escuridão. Um sistema de rodízio foi adotado para monitorar e proteger o Hospital da Baleia, localizado próximo à área atingida.

Durante a madrugada desta quinta-feira (2), com a intensificação dos ventos, os bombeiros mobilizaram uma nova equipe para criar uma "linha fria" de contenção no entorno da central de oxigênio do hospital.

Segundo a corporação, o incêndio segue ativo em duas frentes, mas sem risco para a unidade de saúde. A situação, afirmam, é considerada mais controlada em relação ao dia anterior.

Mudança no Hospital da Baleia

Os pacientes oncológicos do Hospital da Baleia, foram transferidos nessa quarta-feira (1º) de um prédio da unidade para outro, devido ao incêndio que atinge a Mata da Baleia, na Serra do Curral. Quase 50 pacientes em tratamento do câncer foram afetados.

De acordo com o hospital, não há risco de incêndio nas estruturas, mas há muita fumaça e fuligem. Os atendimentos que estavam marcados para o prédio Antônio Mourão Guimarães foram remanejados para o prédio Maria Ambrosina.

Referência em saúde



O filantrópico Hospital da Baleia oferece 30 especialidades médicas e como referências, os Centros de Oncologia Adulta e Pediátrica, Nefrologia (Hemodiálise e Transplante Renal), Ortopedia, Pediatria e Cirurgia Bariátrica e Metabólica, além do Tratamento e Reabilitação de Fissuras Labiopalatais e Deformidades Craniofaciais (Centrare).

Fundado em 4 de julho de 1944, a instituição conta com recursos financeiros e doações voluntárias para cumprir com excelência a sua missão na prestação de serviços de saúde aos mineiros. Todos os anos, o hospital informa que realiza em média 1,2 milhão de atendimentos a pacientes de 88% dos municípios mineiros – sendo 95% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Incêndio na Serra do Curral



O fogo começou na terça-feira (30) na mata da Baleia, na Região Leste da cidade, e se alastrou rapidamente, formando uma extensa linha de fogo.

O incêndio provocou uma grande coluna de fumaça, que podia ser vista a partir de bairros das regiões Leste e Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco guarnições e três aeronaves foram empenhadas no combate às chamas.

Ainda segundo o CBMMG, apesar da grande extensão, o incêndio não oferece risco às edificações. A Serra do Curral abriga um parque municipal e é símbolo natural da capital mineira.