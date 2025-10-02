Incêndio na Avenida Vilarinho: manhã é de trânsito lento em Venda Nova

O reflexo do incêndio de grandes proporções que atingiu duas lojas na noite dessa quarta-feira (1º) ainda é sentido na manhã desta quinta-feira (2) na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, Belo Horizonte. O trânsito no sentido Centro permanece lento, já que duas faixas da via continuam interditadas.

O tráfego de veículos está sendo desviado apenas para a faixa da esquerda, o que provoca congestionamento. Agentes da BHTrans estão no local para orientar os motoristas.

O fogo teve início em uma loja de pneus e rapidamente se espalhou para imóveis vizinhos. As chamas eram altas e foi possível ouvir explosões no local. Uma oficina vizinha que atende viaturas da polícia precisou retirar os carros às pressa. A Liderança Rodas e Pneus, onde teria começado o incêndio, foi totalmente destruída. A Defesa Civil deve avaliar nesta manhã os riscos estruturais.

Além do bloqueio, a região amanheceu com muita fumaça e ainda há viaturas do Corpo de Bombeiros realizando o trabalho de rescaldo. Parte do telhado desabou e galpões nos fundos das lojas também foram comprometidos. A Defesa Civil deve avaliar nesta manhã os riscos estruturais.

O transporte coletivo também foi impactado. A estação Minas Caixa do Move permaneceu fechada até por volta de 7h30 e, mesmo após a reabertura, o funcionamento segue prejudicado devido à falta de energia elétrica na região. Passageiros relataram dificuldades para embarcar nas primeiras horas do dia.

Como foi o incêndio?

Na noite anterior, o fogo teve início em uma loja de pneus e rapidamente se espalhou para imóveis vizinhos. As chamas eram altas, houve explosões e comerciantes se desesperaram tentando retirar mercadorias.

A Liderança Rodas e Pneus, onde teria começado o incêndio, foi totalmente destruída. O dono, Pedro Ermílio Júnior, afirmou que o comércio estava fechado no momento e que a causa das chamas é um “mistério”. Já na loja vizinha, a Super Latas, o proprietário Vítor Malheiros criticou o número reduzido de bombeiros no início da ocorrência e contou que conseguiu salvar parte dos produtos com ajuda de funcionários.

Próximo dali, uma oficina que atende viaturas da polícia precisou retirar os carros às pressas. O combate às chamas mobilizou dezenas de militares, que seguiram no local até a madrugada. A causa do incêndio ainda não foi identificada.