Incêndio atinge lojas na Avenida Vilarinho, em Venda Nova

Corpo de Bombeiros está atendendo a ocorrência e informou preliminarmente que o fogo teria começado em uma loja de pneus

01/10/2025 19:17 - atualizado em 01/10/2025 20:01

O Corpo de Bombeiros está atendendo a ocorrência e informou preliminarmente que o fogo teria começado em uma loja de pneus
O Corpo de Bombeiros está atendendo a ocorrência e informou preliminarmente que o fogo teria começado em uma loja de pneus

Um incêndio atinge imóveis comerciais localizados na Avenida Vilarinho, na altura do número 212, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (1º/10). As chamas estão altas e é possível ouvir explosões no local. 

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais está atendendo a ocorrência e informou preliminarmente que o fogo teria começado em uma loja de pneus. As chamas estão se alastrando e atingindo imóveis.  

No local, há pessoas em desespero e proprietários das lojas chorando. Alguns retiram itens inflamáveis dos imóveis.

Próximo ao foco do incêndio, há uma oficina que conserta viaturas da polícia. No local, veículos estão sendo empurrados para longe do imóvel que está pegando fogo.

Devido ao incêndio, o trânsito nesse ponto da Avenida Vilarinho está interditado no sentido Centro, assim como a estação do Move Minas Caixa. 

