Santa Casa BH faz simulação de incêndio após conquistar Auto de Vistoria

Se uma fumaça aparecer no prédio da Santa Casa BH, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul da capital, na tarde de 10 de outubro, não se trata de um incêndio. Nesta data, o hospital vai realizar o primeiro simulado geral contra chamas após a conquista do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), em 2024.

A simulação vai reproduzir um cenário de incêndio com fumaça cenográfica e colaboradores atuando como pessoas feridas. Toda ação terá como foco testar o plano de Contingência de Incêndio e a atuação dos brigadistas no combate ao incêndio e evacuação segura, além de testar equipamentos de prevenção de incêndio como alarme, mangueiras, extintores, rotas de fuga e conduzir a evacuação para a Praça Hugo Werneck.

Segundo a instituição, todos os pacientes continuarão sendo atendidos normalmente durante a simulação. Para evitar confusão, profissionais estarão em todos os andares para orientar pacientes e acompanhantes, reforçando que se trata apenas de um treinamento. O trânsito na região poderá sofrer lentidão momentânea devido ao fluxo de pessoas deixando o hospital, mas a BHTrans estará no local para controlar o tráfego.

Moradores da região também estão sendo previamente informados para, além de terem ciência do simulado, também contribuírem para informar outras pessoas que estejam próximas à instituição no dia da ação. Santa Casa realiza mutirão de cirurgia cerebral em pacientes com Parkinson

De acordo com Bruno Araújo, técnico de segurança do trabalho da Santa Casa BH e responsável pelo planejamento da ação, o exercício tem o papel de “minimizar falhas em situações reais e aumentar a rapidez na resposta em casos de emergência”.

“É fundamental que todos os profissionais estejam preparados. Não conseguimos prever todos os tipos de emergência, mas conseguimos treinar a evacuação e reduzir riscos. É uma iniciativa essencial para proteger colaboradores, pacientes e visitantes”, afirma o técnico.

A realização do simulado atende às normas NR-23, do Ministério do Trabalho, e IT-12, do Corpo de Bombeiros, que determinam a necessidade de treinamentos periódicos para prevenção de incêndios.

Bruno revela que, desde julho, a equipe vem realizando simulados setoriais para preparar os brigadistas. Agora, será a prova final: “Dessa vez, a gente simula que o incêndio tomou conta do prédio. É um treinamento extremo para medir nossa capacidade de resposta”.

Durante o simulado, todas as ações serão cronometradas, desde a primeira percepção da fumaça até a chegada do último colaborador no ponto de encontro. "No final, um relatório técnico será produzido, destacando pontos fortes e falhas a corrigir", afirma Bruno.

Histórico de tragédia

Nos últimos 13 anos, antes de receber o AVCB, a Santa Casa de BH enfrentou três incêndios. O último aconteceu em junho de 2022, no Centro de Terapia Intensiva (CTI), localizado no 10º andar do hospital. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram com a explosão de um equipamento. O incêndio se alastrou e durante a evacuação, três pacientes morreram e 25 funcionários precisaram ser internados, sendo dois em estado grave, após inalarem fumaça enquanto auxiliavam na transferência dos pacientes.

Em maio de 2016, um incêndio atingiu a área de engenharia clínica, manutenção de aparelhos e o Centro de Estudos da instituição. Sem vítimas, o fogo causou prejuízos estimados em R$ 1 milhão, destruindo 12 respiradores.