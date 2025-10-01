Santa Casa BH faz simulação de incêndio após conquistar Auto de Vistoria
No dia 10 de outubro, hospital realizará procedimento de evacuação para testar plano de segurança sem afetar atendimentos
compartilheSiga no
Se uma fumaça aparecer no prédio da Santa Casa BH, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul da capital, na tarde de 10 de outubro, não se trata de um incêndio. Nesta data, o hospital vai realizar o primeiro simulado geral contra chamas após a conquista do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), em 2024.
Em parceria com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a Defesa Civil, a Guarda Municipal e a BHTrans, a atividade está marcada para as 15h, com duração aproximada de uma hora, e pretende treinar brigadistas, testar equipamentos e garantir que, em caso de emergência, todos os colaboradores saibam como agir em uma situação real.
A simulação vai reproduzir um cenário de incêndio com fumaça cenográfica e colaboradores atuando como pessoas feridas. Toda ação terá como foco testar o plano de Contingência de Incêndio e a atuação dos brigadistas no combate ao incêndio e evacuação segura, além de testar equipamentos de prevenção de incêndio como alarme, mangueiras, extintores, rotas de fuga e conduzir a evacuação para a Praça Hugo Werneck.
Segundo a instituição, todos os pacientes continuarão sendo atendidos normalmente durante a simulação. Para evitar confusão, profissionais estarão em todos os andares para orientar pacientes e acompanhantes, reforçando que se trata apenas de um treinamento. O trânsito na região poderá sofrer lentidão momentânea devido ao fluxo de pessoas deixando o hospital, mas a BHTrans estará no local para controlar o tráfego.
Moradores da região também estão sendo previamente informados para, além de terem ciência do simulado, também contribuírem para informar outras pessoas que estejam próximas à instituição no dia da ação.
De acordo com Bruno Araújo, técnico de segurança do trabalho da Santa Casa BH e responsável pelo planejamento da ação, o exercício tem o papel de “minimizar falhas em situações reais e aumentar a rapidez na resposta em casos de emergência”.
“É fundamental que todos os profissionais estejam preparados. Não conseguimos prever todos os tipos de emergência, mas conseguimos treinar a evacuação e reduzir riscos. É uma iniciativa essencial para proteger colaboradores, pacientes e visitantes”, afirma o técnico.
A realização do simulado atende às normas NR-23, do Ministério do Trabalho, e IT-12, do Corpo de Bombeiros, que determinam a necessidade de treinamentos periódicos para prevenção de incêndios.
Bruno revela que, desde julho, a equipe vem realizando simulados setoriais para preparar os brigadistas. Agora, será a prova final: “Dessa vez, a gente simula que o incêndio tomou conta do prédio. É um treinamento extremo para medir nossa capacidade de resposta”.
Durante o simulado, todas as ações serão cronometradas, desde a primeira percepção da fumaça até a chegada do último colaborador no ponto de encontro. "No final, um relatório técnico será produzido, destacando pontos fortes e falhas a corrigir", afirma Bruno.
Histórico de tragédia
Nos últimos 13 anos, antes de receber o AVCB, a Santa Casa de BH enfrentou três incêndios. O último aconteceu em junho de 2022, no Centro de Terapia Intensiva (CTI), localizado no 10º andar do hospital. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram com a explosão de um equipamento. O incêndio se alastrou e durante a evacuação, três pacientes morreram e 25 funcionários precisaram ser internados, sendo dois em estado grave, após inalarem fumaça enquanto auxiliavam na transferência dos pacientes.
Em maio de 2016, um incêndio atingiu a área de engenharia clínica, manutenção de aparelhos e o Centro de Estudos da instituição. Sem vítimas, o fogo causou prejuízos estimados em R$ 1 milhão, destruindo 12 respiradores.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Já em dezembro de 2012, um princípio de incêndio atingiu o fosso do elevador de roupas sujas do prédio principal. A brigada interna do hospital controlou as chamas, mas os bombeiros identificaram falhas na segurança da unidade e anunciaram uma vistoria completa.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice