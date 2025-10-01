Assine
Sabará enfrenta focos de queimadas há cinco dias e mobiliza brigadistas

Queimadas atingem áreas verdes do município

01/10/2025 17:00

Trabalhos para conter as chamas chegam ao quinto dia
Trabalhos para conter as chamas chegam ao quinto dia crédito: Imagem: Redes Sociais/Reprodução

Sabará está em alerta devido às queimadas que atingem áreas verdes do município. Já são cinco dias consecutivos de combate ao fogo, que mobiliza brigadistas da Brigada Pedra Rachada, da Chácara do Lessa, equipes da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Segundo o Executivo, os trabalhos seguem intensos, com esforços para conter os focos e evitar que as chamas avancem sobre novas regiões. A prefeitura reforça que a prevenção é responsabilidade de todos e alerta a população para não realizar queimadas de lixo, entulho ou vegetação.

Denúncias de incêndios criminosos ou queimadas podem ser feitas pelo telefone 193 (Corpo de Bombeiros) ou pelo número (31) 3672-7694 da Secretaria de Meio Ambiente de Sabará.

Tópicos relacionados:

brigadistas incendio queimadas

