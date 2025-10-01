UPA atingida por incêndio em gerador retoma atendimentos em Montes Claros

O serviço de atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Chiquinho Guimarães, em Montes Claros, no Norte de Minas, foi retomado na tarde desta quarta-feira (1º/10) depois de ter sido suspenso no fim da tarde de ontem, devido a um incêndio em uma sala do gerador interno de energia do prédio. Não houve feridos e o fogo foi controlado.

Além do Corpo de Bombeiros, que, com o auxílio de funcionários, combateu e apagou as chamas rapidamente, compareceu à unidade uma equipe técnica da Cemig. Devido ao incidente, a UPA ficou sem energia. Quatro pacientes que aguardavam atendimento foram transferidos para o Hospital Municipal Alpheu Quadros, com o apoio do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu).

No final da tarde desta quarta-feira, o secretário municipal de Saúde de Montes Claros, Eduardo Luiz da Silva, confirmou que o atendimento foi interrompido na UPA do Chiquinho Guimarães por conta do princípio de incêndio e da falta de energia. Segundo ele, na manhã de hoje, a Cemig e equipes das secretarias municipais de Saúde e de Infraestrutura e da Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização (Esurb) providenciaram a substituição do gerador incendiado e fizeram os trabalhos de reparo no prédio.

Com isso, o atendimento aos pacientes foi retomado por volta das 13 horas. A UPA do Bairro Chiquinho Guimarães tem uma grande procura, prestando atendimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Por sua vez, a Cemig informou que cedeu um novo transformador para a prefeitura, providenciando a instalação imediata do equipamento na UPA, para que ocorresse o retorno das atividades.

"O município de Montes Claros é um grande parceiro da Cemig e fizemos de tudo para restabelecer a energia o mais rápido possível para essa unidade hospitalar e não deixar a população sem atendimento médico. Prontamente disponibilizamos um transformador e energizamos a unidade para que os hospitais não fiquem com superlotação", afirmou o superintendente regional da Cemig em Montes Claros, Fabiano Mendonça.