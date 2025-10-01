Nova fase de obra de trincheira volta a alterar trânsito em avenida de BH

O trânsito na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, passará por novas alterações partir desta quinta-feira (2/10), devido à segunda fase das obras de construção da trincheira na interseção com a Avenida Vilarinho. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as mudanças no trecho serão implementadas às 10 horas.

Durante a segunda etapa dos trabalhos, a Avenida Cristiano Machado será parcialmente interditada entre as avenidas Vilarinho e Dom Pedro I, no sentido bairro, para implantação dos tapumes delimitando a área da obra. Em 23 de setembro foram iniciadas as intervenções na avenida com a interdição parcial no sentido Centro.

De acordo com a PBH, faixas serão instaladas para informar e orientar os motoristas e pedestres. Placas de grande porte indicando trajetos, desvios e direcionamentos dos fluxos também serão colocadas no local.

Em função da interdição, algumas linhas do transporte coletivo terão os itinerários e pontos de embarque e desembarque alterados. Cartazes afixados nos pontos de ônibus, dentro dos veículos e na Estação Vilarinho informarão os usuários sobre as alterações.

Ainda segundo a PBH, agentes da BHTrans e da Sumob estarão no local orientando motoristas, pedestres e passageiros do transporte coletivo, além de monitorar a sinalização de trânsito e as intervenções viárias implantadas durante o período da obra, para garantir as condições de fluidez e segurança na via.

