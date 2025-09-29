Vias de BH ganham 20 novos radares: saiba onde vão funcionar
Quatro equipamentos são inéditos e outros 16 substituem equipamentos antigos em vias estratégicas da capital
Motoristas que circulam por Belo Horizonte precisam ficar atentos: desde a última quinta-feira (25/9), a cidade conta com 20 novos controladores eletrônicos de velocidade (CEVs). Quatro desses radares são novos, instalados em trechos que antes não tinham fiscalização, enquanto os outros 16 substituem equipamentos antigos cujos contratos haviam expirado.
Segundo a Prefeitura, os pontos foram escolhidos com base em estudos técnicos que indicaram áreas de maior risco de acidentes e vias estratégicas para o transporte coletivo. A medida tem como objetivo aumentar a segurança de motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas, além de melhorar a fluidez dos ônibus em diferentes regiões da capital.
Os novos equipamentos foram distribuídos em corredores de tráfego intenso, trechos com histórico de acidentes e vias importantes para o transporte público.
Confira os locais dos radares
Substituição de radares antigos:
-
Av. Antônio Abrahão Caram, a 42 metros da rua Alexandre Barbosa | São Luiz / Liberdade
-
Av. Antônio Abrahão Caram, 242 | Liberdade / São Luiz
-
Av. Barão Homem de Melo, 3.191 | Estoril / Nova Suíça
-
Av. Barão Homem de Melo, oposto ao número 3.191 | Nova Suíça / Estoril
-
Av. Deputado Álvaro Antônio, a 260 metros da Av. Adão Alves de Souza | Betânia / Barreiro
-
Av. José Cândido da Silveira, a 416 metros da rua João das Chagas | Bairro / Centro
-
Av. José Cândido da Silveira, 1.500 | Centro / Bairro
-
Av. José Cândido da Silveira, 330 | Centro / Bairro
-
Av. José Cândido da Silveira, 509 | Bairro / Centro
-
Av. Olinto Meireles, 308 | Barreiro / Cardoso
-
Av. Olinto Meireles, oposto ao 316 | Cardoso / Barreiro
-
Av. Raja Gabaglia, 4.847 | Bairro / Centro
-
Av. Raja Gabaglia, 615 | Bairro / Centro
-
Av. Waldyr Soeiro Emrich, a 199 metros da rua Francisco Duarte Mendonça | Milionários / Diamante
-
Av. Waldyr Soeiro Emrich, a 35 metros da rua Eustáquio de Jesus do Nascimento | Diamante / Milionários
Novos radares instalados em locais sem fiscalização:
-
Av. Dom Pedro I, esquina com Rua Luís Bento | Centro / Bairro
-
Av. Ivaí, 214 | Centro / Bairro
-
Av. Pastor Anselmo Silvestre, a 34 metros da rua Patolândia | São Paulo / Santa Inês
-
Av. Pastor Anselmo Silvestre, a 57 metros da rua Patolândia | Santa Inês / São Paulo
