MG: trecho da BR-040 terá desvio a partir desta quarta-feira (1º)

A BR-040 em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, na altura do quilômetro 607, terá uma alteração temporária a partir desta quarta-feira (1º/10). O desvio no sentido Rio de Janeiro vai valer pelos próximos 60 dias, para execução de obra da Prefeitura Municipal.

Neste período, os motoristas vão ser direcionados para uma pista lateral, de aproximadamente 900 metros, construída à direita da rodovia, e retornarão em seguida ao fluxo principal, segundo a EPR Via Mineira, concessionária do trecho.

Ainda de acordo com a empresa, não está previsto impacto no tráfego local de acesso a Congonhas e no fluxo sentido Belo Horizonte, de acordo com a EPR Via Mineira, concessionária do trecho.

Com o novo desvio, a concessionária ressalta que os motoristas devem reduzir a velocidade, redobrar a atenção e respeitar a sinalização instalada no local, para garantir a segurança de quem circula pelo trecho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para informações ou emergências, os usuários podem entrar em contato com a EPR Via Mineira por meio do número 0800 003 1040, disponível 24h por dia.