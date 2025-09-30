Assine
ATENÇÃO MOTORISTAS

MG: trecho da BR-040 terá desvio a partir desta quarta-feira (1º)

A alteração está prevista para acontecer nos próximos 60 dias, devido a obras no local

JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
30/09/2025 17:20

Neste período, os motoristas vão precisar trafegar em uma pista lateral construída à direita da rodovia por 900 metros (imagem ilustrativa)
Neste período, os motoristas vão precisar trafegar em uma pista lateral construída à direita da rodovia por 900 metros (imagem ilustrativa) crédito: Reprodução / EPR Via Mineira

A BR-040 em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, na altura do quilômetro 607, terá uma alteração temporária a partir desta quarta-feira (1º/10). O desvio no sentido Rio de Janeiro vai valer pelos próximos 60 dias, para execução de obra da Prefeitura Municipal. 

Neste período, os motoristas vão ser direcionados para uma pista lateral, de aproximadamente 900 metros, construída à direita da rodovia, e retornarão em seguida ao fluxo principal, segundo a  EPR Via Mineira, concessionária do trecho. 

Ainda de acordo com a empresa, não está previsto impacto no tráfego local de acesso a Congonhas e no fluxo sentido Belo Horizonte, de acordo com a EPR Via Mineira, concessionária do trecho. 

Com o novo desvio, a concessionária ressalta que os motoristas devem reduzir a velocidade, redobrar a atenção e respeitar a sinalização instalada no local, para garantir a segurança de quem circula pelo trecho. 

Para informações ou emergências, os usuários podem entrar em contato com a EPR Via Mineira por meio do número 0800 003 1040, disponível 24h por dia.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

 

Tópicos relacionados:

br-040 desvio transito

