CORAÇÃO DE BH

PBH abre credenciamento para eventos particulares na Praça da Estação

As propostas devem ser enviadas de 1º a 31 de outubro de 2025. Cada evento pode receber até 15 mil pessoas

Laura Scardua
30/09/2025 16:16 - atualizado em 30/09/2025 16:17

As propostas devem ser enviadas de 1º a 31 de outubro de 2025, exclusivamente pelo serviço Consulta Prévia de Evento, no Portal da PBH
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu o credenciamento para interessados em realizar eventos particulares na Praça da Estação, no coração da capital mineira, no primeiro semestre de 2026. A publicação foi feita pela Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU) no Diário Oficial do Município (DOM) no último sábado (27/9). 

As propostas devem ser enviadas de 1º a 31 de outubro de 2025, exclusivamente pelo serviço Consulta Prévia de Evento, no Portal da PBH. O Executivo municipal informou que o período de 14 a 17 de maio de 2026 já está reservado para a realização da Maratona Oficial de BH.  

O credenciamento é etapa obrigatória, mas não garante autorização automática para a realização do evento, informou a PBH. Em caso de mais de uma solicitação de eventos para a mesma data, a escolha vai ficar a cargo da Comissão de Agendamentos de Eventos.

A Secretaria Municipal de Política Urbana informou que não há limite para a quantidade de eventos a serem realizados, mas destacou que “a legislação prevê que o número poderá ser restringido com o objetivo de reduzir impactos na vizinhança e no patrimônio.” Cada evento pode receber até 15 mil pessoas.  

A homologação dos credenciamentos será feita pela SMPU e publicada no DOM. Dúvidas podem ser encaminhadas à Subsecretaria de Regulação Urbana por e-mail (gliae.apoio@pbh.gov.br).

Eventos na praça 

Neste ano, a Praça da Estação recebeu eventos particulares e públicos, como a Virada Cultural. No espaço, foi montado o Palco Sesc, onde ocorreram apresentações do grupo Fat Family, da dupla Israel e Rodolfo, Olodum e outras.

