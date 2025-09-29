Metrô de Belo Horizonte terá mudanças na operação a partir de sábado (4/10)

O metrô de Belo Horizonte terá mudanças na operação a partir deste sábado (4/10). A previsão é que as alterações prossigam até 21 de outubro, uma terça-feira. De acordo com a concessionária Metrô BH, responsável pelo sistema de transporte, as intervenções ocorrerão em decorrência das obras de construção da Estação Nova Suíça, que integrará a Linha 2.

Durante o período em questão, aos finais de semana (dias 4/10, 5/10, 11/10, 12/10, 18/10 e 19/10), o intervalo entre as viagens será alongado para 18 minutos, de maneira contínua. Porém, os passageiros não precisarão fazer baldeação.

Por outro lado, o esquema será distinto em dias úteis. Durante os horários de pico (das 6h às 8h30, pela manhã, e das 16h30 às 19h, à tarde), os usuários que passarem pela Estação Calafate, nos dois sentidos, precisarão fazer baldeação, descendo do trem e embarcando em uma nova composição para continuar o percurso.

Nesses horários, das estações Vilarinho e Eldorado até a Estação Calafate, o intervalo entre os trens será de 15 minutos. Porém, de acordo com a Metrô BH, composições extras sairão de Vilarinho com destino à Estação Central, possibilitando um intervalo de 7,5 minutos para quem utilizar esse trecho.

A concessionária explica que, na estação Gameleira, as composições precisarão passar por uma única via. Por isso, os passageiros deverão conferir a direção nos letreiros posicionados acima do parabrisa dos trens antes de embarcar. Ainda segundo a Metrô BH, avisos sonoros, colaboradores e promotores estarão presentes nas estações para orientar o público.

Já nos demais horários, fora do pico de demanda, em dias úteis, a operação será semelhante à adotada nos finais de semana: as viagens ocorrerão em intervalos de 18 minutos, sem necessidade de baldeação. Até então, o intervalo era de 7,5 minutos nos horários de pico e de 15 minutos no restante do dia e nos finais de semana.