Inscrições para Maratona de BH começam nesta terça; confira os valores

As inscrições para a 1ª Maratona Oficial de Belo Horizonte começam nesta terça-feira (30/9), às 12h. A corrida de 42 quilômetros está marcada para o domingo 17 de maio de 2026. A princípio, foi divulgado que a largada seria na Região do Barreiro, na capital mineira, mas os planos mudaram e o início da maratona será na Praça da Estação, no coração de BH.

Além da maratona, serão realizadas a corrida noturna de 5km, no dia 15 de maio, e a corrida para crianças no dia 16. Os participantes também poderão optar pelo desafio do “pão de queijo com doce de leite”, que consiste na realização das corridas de 42 km e de 5 km. Há também a opção de realizar a maratona com revezamento, em que uma pessoa corre 21km e outra corre 21km..

As inscrições vão estar abertas até 7 de maio de 2026, ou até o preenchimento de todas as vagas. A expectativa é de que participem até 19 mil corredores.

Confira os valores para as inscrições no 1º lote e quantas são as vagas disponíveis.

Maratona (42 km) - R$ 297 - 5 mil vagas

Corrida noturna (5 km) - R$ 117 - 10 mil vagas

Desafio (5km + 42km) – R$ 397 - 1.500 vagas

Revezamento (21km + 21km) - R$ 627 - 2 mil vagas

Para crianças (distâncias variadas) - gratuita - 500 vagas

Percurso para a maratona

A largada da maratona será na Praça da Estação. Os corredores vão passar por trecho até a Arena MRV, Via Expressa, Av. Teresa Cristina, Av. do Contorno, Av. dos Andradas, Via 710, Estação José Cândido da Silveira e vão retornar à Praça da Estação. O trajeto apresenta altimetria de 192m. A saída está marcada para às 5h e o tempo limite para realização da prova é 6 horas.

A princípio, a largada da corrida estava prevista para o Complexo Esportivo do Vale do Jatobá, na Região do Barreiro. “Por questões de mobilidade urbana, a BHTrans considerou arriscado e complexo, especialmente para o primeiro ano, fechar aquela região. Trata-se de um vale, e a Avenida Levindo Coelho é a única via de acesso a diversos bairros da região”, explicou Lucas Condurú Davis, organizador da maratona.

“Desenhamos um percurso que combina desafio e velocidade, passando por alguns dos lugares mais emblemáticos de Belo Horizonte. A Maratona foi desenhada para o atleta correr, em um percurso que privilegia a performance, com avenidas largas, pouca elevação e ainda com paisagens deslumbrantes, tendo a Serra do Curral como pano de fundo em boa parte da prova”, disse ainda o organizador da maratona.

Outras modalidades

Na sexta-feira, 15 de maio, será realizada a corrida noturna de 5 km, que terá início às 21h. A largada também será na Praça da Estação e o percurso será pela Praça Sete, Praça Afonso Arinos, Praça da Liberdade, Rua da Bahia, Viaduto Santa Tereza, Rua Sapucaí, Viaduto Floresta, com fim na Praça da Estação.

“Para quem quer ir além e completar os 5km da Night Run e a maratona de 42km, o desafio do Pão de Queijo com Doce de Leite é uma modalidade de inscrição que garante a participação nas duas provas. Nesse caso, o corredor recebe um número de peito de cada prova e uma medalha extra ao final da maratona”, de acordo com a organização do evento.

A corrida para as crianças será no sábado 16 de maio, com horário de início ainda a ser definido. A prova terá distâncias de até 400 metros, adaptadas por faixa etária, com idade mínima de 5 anos.

Programação

Entre os dias 14 e 17 de maio, o Parque Municipal Américo Renné Giannetti será transformado na Vila da Maratona, um espaço de encontro para atletas, moradores e turistas. Sob curadoria da produtora A Macaco, a vila vai oferecer: local para retirada de kit, programação cultural, Buteco do Pace com pratos típicos mineiros, stand dos patrocinadores, loja de produtos oficiais da maratona, conversas e palestras, espaço de bem estar e shows de artistas mineiros.

