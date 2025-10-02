Incêndio em bambuzal e pilha de mourões mobiliza bombeiros na Pampulha

Um incêndio em um bambuzal e em uma pilha de mourões de madeira mobilizou os bombeiros para o Bairro Jardim Atlântico, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (2/10). O material estava depositado em frente a uma floricultura que, felizmente, não chegou a ser atingida pelas chamas.

Os mourões pertenciam ao estabelecimento e seriam usados para cercar a propriedade. No interior da floricultura havia dois cães, que não se feriram, mas ficaram acuados com o fogo. Em contato com a reportagem, uma funcionária não soube estimar os prejuízos.

Uma equipe do CBMMG, que regressava de outro acionamento, chegou rapidamente ao local e conseguiu debelar as chamas sem grande dificuldade. A suspeita dos militares é que a origem do fogo tenha sido criminosa.

