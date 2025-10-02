Assine
overlay
Início Gerais
FOGO

Incêndio em bambuzal e pilha de mourões mobiliza bombeiros na Pampulha

Material estava depositado em frente a uma floricultura e seria usado para cercar a propriedade

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
02/10/2025 22:32

compartilhe

SIGA
x
Chamas altas em bambuzal, vistas a partir de uma rua, à noite
Chamas se alastraram por pilha de mourões de madeira e por bambuzal crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Um incêndio em um bambuzal e em uma pilha de mourões de madeira mobilizou os bombeiros para o Bairro Jardim Atlântico, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (2/10). O material estava depositado em frente a uma floricultura que, felizmente, não chegou a ser atingida pelas chamas.

Os mourões pertenciam ao estabelecimento e seriam usados para cercar a propriedade. No interior da floricultura havia dois cães, que não se feriram, mas ficaram acuados com o fogo. Em contato com a reportagem, uma funcionária não soube estimar os prejuízos.

Leia Mais

Uma equipe do CBMMG, que regressava de outro acionamento, chegou rapidamente ao local e conseguiu debelar as chamas sem grande dificuldade. A suspeita dos militares é que a origem do fogo tenha sido criminosa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay