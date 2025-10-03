MG: ônibus é destruído por incêndio em garagem; veja imagens

Um ônibus foi totalmente destruído após pegar fogo em uma garagem de Matias Barbosa (MG), na Zona da Mata mineira, na tarde dessa quinta-feira (2/10).

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, um caminhão pipa da prefeitura já atuava no combate inicial. Os militares usaram cerca de 1.000 litros de água para debelar o fogo.

As chamas ficaram restritas ao veículo, pois não havia outros ônibus estacionados no local.

Imagens impressionam, já que veículo ficou só na carcaça. Felizmente, não houve registro de vítimas.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia