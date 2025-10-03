Assine
INCÊNDIO

MG: ônibus é destruído por incêndio em garagem; veja imagens

Chamas foram controladas pelos bombeiros com apoio de caminhão pipa da Prefeitura de Matias Barbosa, na Zona da Mata de Minas Gerais; não houve feridos

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/10/2025 10:44

Incêndio destrói completamente um ônibus
Incêndio destruiu completamente o veículo crédito: CBMMG/Divulgação

Um ônibus foi totalmente destruído após pegar fogo em uma garagem de Matias Barbosa (MG), na Zona da Mata mineira, na tarde dessa quinta-feira (2/10).

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, um caminhão pipa da prefeitura já atuava no combate inicial. Os militares usaram cerca de 1.000 litros de água para debelar o fogo. 

As chamas ficaram restritas ao veículo, pois não havia outros ônibus estacionados no local.

Imagens impressionam, já que veículo ficou só na carcaça. Felizmente, não houve registro de vítimas. 


ônibus só na carcaça por causa de incêndio
Bombeiros utilizaram 1.000 litros de água para acabar com as chamas CBMMG/Divulgação

