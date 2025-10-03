Assine
SERRA DO CURRAL

Vídeo: incêndio atinge comunidade próxima a bairro nobre de Belo Horizonte

Fogo atinge comunidade Acaba Mundo, perto do Alto do Comiteco, bairro de alto padrão na capital. Bombeiros atuam no local

Estado de Minas
Estado de Minas
03/10/2025 19:40

A princípio, trata-se de incêndio criminoso, já que o denunciante afirmou ter visto uma pessoa ateando fogo no local crédito: Imagens cedidas ao EM/Maria Izabel Cançado

Um incêndio atinge uma área de vegetação nesta sexta-feira (3/10) na comunidade Acaba Mundo, localizada na Serra do Curral, em Belo Horizonte.

A área tomada pelo fogo fica perto do Alto do Comiteco, bairro de alto padrão na capital. Militares do Corpo de Bombeiros estão no local. A corporação recebeu o chamado de um morador da região no fim da tarde.

A princípio, trata-se de incêndio criminoso, já que o denunciante afirmou ter visto uma pessoa ateando fogo no local.

“Há risco para demais áreas da Serra do Curral e residências no entorno. Bombeiros combatem o incêndio neste momento”, informou a corporação. 

Até o fechamento desta edição, não havia outras informações, pois a ocorrência está em andamento. 

overflay