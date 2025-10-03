Vídeo: incêndio atinge comunidade próxima a bairro nobre de Belo Horizonte

Um incêndio atinge uma área de vegetação nesta sexta-feira (3/10) na comunidade Acaba Mundo, localizada na Serra do Curral, em Belo Horizonte.

A área tomada pelo fogo fica perto do Alto do Comiteco, bairro de alto padrão na capital. Militares do Corpo de Bombeiros estão no local. A corporação recebeu o chamado de um morador da região no fim da tarde.

A princípio, trata-se de incêndio criminoso, já que o denunciante afirmou ter visto uma pessoa ateando fogo no local.

“Há risco para demais áreas da Serra do Curral e residências no entorno. Bombeiros combatem o incêndio neste momento”, informou a corporação.

Até o fechamento desta edição, não havia outras informações, pois a ocorrência está em andamento.

