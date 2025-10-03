Assine
BRUTAL

MG: trio que roubou, sequestrou e torturou amante é preso na Zona da Mata

Mulher é apontada como amante de uma das suspeitas do ataque. O crime aconteceu na Zona da Mata, no final do mês de setembro

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
03/10/2025 18:04 - atualizado em 03/10/2025 18:07

Episódio de tortura da vítima foi gravado em vídeo pelos investigados
Episódio de tortura da vítima foi gravado em vídeo pelos investigados crédito: iStock

Um trio responsável por cenas de terror vividas por uma mulher de 29 anos em Simonésia (MG), na Zona da Mata, foi encontrado e preso em uma ação conjunta entre a Polícia Militar e Civil de Minas Gerais. A última do grupo, uma mulher de 49 anos, foi presa nessa quinta-feira (2/10). A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por vingança.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos invadiram a casa da vítima, que estava acompanhada do marido e de uma outra mulher, na tarde da sexta-feira de 26 de setembro. O trio roubou os celulares das vítimas e agrediu e sequestrou a mulher de 29 anos, levando-a para uma área de mata.

Conforme os registros, a vítima sofreu agressões físicas, sexuais e psicológicas que foram gravadas em vídeos. Segundo a PC, o episódio é descrito como de “extrema violência”. 

A mulher conseguiu fugir e pediu socorro na cidade, onde recebeu atendimento médico. Não há informações sobre o atual estado de saúde dela.

As investigações indicam que a vítima teria um relacionamento extraconjugal com o marido da mulher envolvida no crime. 

Equipes da Polícia Militar encontraram os dois homens envolvidos no ataque, que prontamente confessaram o crime ainda no dia em que aconteceu. A mulher envolvida no ataque foi presa seis dias depois. 

Conforme os registros, sete aparelhos celulares foram apreendidos, além de drogas e dinheiro vivo. O celular roubado da vítima não foi encontrado, assim como a arma usada no crime. 

O trio foi preso pelos crimes de tortura, sequestro e roubo. As investigações seguem com a Polícia Civil.

