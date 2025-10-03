MG: trio que roubou, sequestrou e torturou amante é preso na Zona da Mata
Mulher é apontada como amante de uma das suspeitas do ataque. O crime aconteceu na Zona da Mata, no final do mês de setembro
Um trio responsável por cenas de terror vividas por uma mulher de 29 anos em Simonésia (MG), na Zona da Mata, foi encontrado e preso em uma ação conjunta entre a Polícia Militar e Civil de Minas Gerais. A última do grupo, uma mulher de 49 anos, foi presa nessa quinta-feira (2/10). A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por vingança.
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos invadiram a casa da vítima, que estava acompanhada do marido e de uma outra mulher, na tarde da sexta-feira de 26 de setembro. O trio roubou os celulares das vítimas e agrediu e sequestrou a mulher de 29 anos, levando-a para uma área de mata.
Conforme os registros, a vítima sofreu agressões físicas, sexuais e psicológicas que foram gravadas em vídeos. Segundo a PC, o episódio é descrito como de “extrema violência”.
A mulher conseguiu fugir e pediu socorro na cidade, onde recebeu atendimento médico. Não há informações sobre o atual estado de saúde dela.
As investigações indicam que a vítima teria um relacionamento extraconjugal com o marido da mulher envolvida no crime.
Equipes da Polícia Militar encontraram os dois homens envolvidos no ataque, que prontamente confessaram o crime ainda no dia em que aconteceu. A mulher envolvida no ataque foi presa seis dias depois.
Conforme os registros, sete aparelhos celulares foram apreendidos, além de drogas e dinheiro vivo. O celular roubado da vítima não foi encontrado, assim como a arma usada no crime.
O trio foi preso pelos crimes de tortura, sequestro e roubo. As investigações seguem com a Polícia Civil.