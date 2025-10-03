Hospital desmente boato que indicava internações por metanol em sua unidade

*Por Rafael Silva

O Hospital Orizonti, localizado no bairro Mangabeiras, região Centro-Sul de Belo Horizonte (BH) desmente boatos de que 11 jovens estariam internados e que um havia falecido em decorrência de uma possível intoxicação por Metanol.

Áudio que tem circulado nas redes sociais, indica que a unidade de saúde têm 11 jovens internados e que uma teria falecido depois de ingerir bebidas adulteradas e contaminadas com metanol.

O hospital aponta que essas notícias não passam de informações falsas e reforça estar comprometido com a segurança dos seus pacientes. A unidade está em contínuo acompanhamento dos alertas emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde, diz em nota.

Nota do hospital

O Hospital Orizonti esclarece que, até o momento (03/10), não há registro de atendimento a pacientes com diagnóstico de intoxicação por metanol em nossa unidade. Repudiamos veementemente a disseminação de informações falsas e reforçamos nosso compromisso com a verdade e a segurança de nossos pacientes. Nossa equipe permanece vigilante, preparada e em contínuo acompanhamento dos alertas emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde.