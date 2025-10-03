Assine
Metanol

Hospital desmente boato que indicava internações por metanol em sua unidade

Instituição de saúde nega que tenha 11 pessoas internadas em decorrência da intoxicação em unidade de Belo Horizonte

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
03/10/2025 17:47

O metanol é inflamável e incolor e tem grande potencial de intoxicação
O metanol é inflamável e incolor e tem grande potencial de intoxicação crédito: Reprodução/Freepik

*Por Rafael Silva

O Hospital Orizonti, localizado no bairro Mangabeiras, região Centro-Sul de Belo Horizonte (BH) desmente boatos de que 11 jovens estariam internados e que um havia falecido em decorrência de uma possível intoxicação por Metanol. 

Áudio que tem circulado nas redes sociais, indica que a unidade de saúde têm 11 jovens internados e que uma teria falecido depois de ingerir bebidas adulteradas e contaminadas com metanol. 

O hospital aponta que essas notícias não passam de informações falsas e reforça estar comprometido com a segurança dos seus pacientes. A unidade está em contínuo acompanhamento dos alertas emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde, diz em nota. 

Nota do hospital 

O Hospital Orizonti esclarece que, até o momento (03/10), não há registro de atendimento a pacientes com diagnóstico de intoxicação por metanol em nossa unidade. Repudiamos veementemente a disseminação de informações falsas e reforçamos nosso compromisso com a verdade e a segurança de nossos pacientes. Nossa equipe permanece vigilante, preparada e em contínuo acompanhamento dos alertas emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 

