BEBIDAS ADULTERADAS

Metanol em bebidas: sindicato cobra fiscalização mais rigorosa

Mesmo sem casos confirmados em Minas Gerais, o cenário preocupa entidades do setor de bebidas

02/10/2025 17:35

Mesmo sem casos confirmados em Minas Gerais, o cenário preocupa entidades do setor de bebidas
Minas Gerais é o estado com maior número de produtores de cachaça do país e o segundo com mais rótulos de cerveja registrados em 2024 crédito: Foto ilustrativa / Freepik

O Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais (Sindbebidas MG) se manifestou nesta quinta-feira (2/10) sobre os recentes casos de contaminação de bebidas alcoólicas por metanol em São Paulo. A entidade cobra das autoridades competentes uma “atuação mais rigorosa e permanente” para interromper a produção, distribuição e consumo de bebidas falsificadas no país. 

Minas Gerais é o estado com maior número de produtores de cachaça do país e o segundo com mais rótulos de cerveja registrados em 2024, segundo o sindicato. “Atuar com firmeza contra o mercado ilegal é, portanto, uma medida necessária para proteger tanto a saúde pública quanto a integridade de uma cadeia produtiva estratégica para Minas e para o país”, disse em nota.

A entidade ainda destacou a importância de distinguir a indústria formal das práticas ilegais que colocam a saúde da população em risco. "Os produtores legalizados seguem padrões definidos por lei e são constantemente fiscalizados pelos órgãos competentes. O mercado ilegal, por outro lado, se aproveita da falta de estrutura de fiscalização e da fragilidade das penas para seguir operando com relativa impunidade". 

As bebidas alcoólicas têm seu registro e processo de produção regulados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Já a fiscalização de estabelecimentos que comercializam esses produtos, como bares, restaurantes e distribuidoras é de responsabilidade das vigilâncias sanitárias. 

Ao Estado de Minas, o presidente do SindBebidas, Mário Marques, relatou que a entidade tenta combater o comércio de bebidas adulteradas há muitos anos. “Lutamos há muito tempo contra esse fator. Esses produtos clandestinos custam de 30 a 50% mais barato do que a industrialização. Não por força de produção, mas por força de sonegação”, completou.

Orientações do SindBebidas para consumidores e estabelecimentos: 

  • Sempre exigir nota fiscal, o que garante procedência e legalidade do produto;

  • Evitar bebidas com preços muito abaixo do padrão do mercado;

  • Comprar somente em locais de confiança, como supermercados, distribuidoras credenciadas, bares e restaurantes reconhecidos;

  • Observar a integridade da embalagem, como lacres, rótulos e dados impressos; 

  • Descartar garrafas de forma correta, preferencialmente inutilizando a embalagem para evitar reutilização por falsificadores.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

