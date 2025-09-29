O que é o metanol, substância ilegal em bebidas que causou cegueira e danos cerebrais em jovens de SP

Ao menos nove casos de intoxicação por metanol foram registrados em São Paulo no último mês, todos relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

A informação foi divulgada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O volume de ocorrências recebido foi classificado pelas autoridades como "fora do padrão".

Outro ponto chamou a atenção: segundo o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas (Ciatox-SP), os episódios de intoxicação por metanol que vinham sendo notificados até então estavam ligados, em sua maioria, à ingestão deliberada em contextos de abuso de substâncias — frequentemente envolvendo população em situação de rua.

Desta vez, porém, os casos ocorreram em bares e envolveram diferentes tipos de bebida, como gin, uísque, vodca e outros destilados.

Em resposta, o MJSP emitiu uma recomendação, no último sábado (27/09), aos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas no Estado.

A nota reforça a necessidade de que as empresas façam compras seguras, confiram os produtos e fortaleçam a rastreabilidade dos produtos.

E diz que preços muito baixos, lacres tortos, erros grosseiros de impressão, odor semelhante a solvente e relatos de consumidores com sintomas como visão turna, dor de cabeça intensa, náusea ou rebaixamento da consciência "devem ser tratados como suspeita de adulteração".

A Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) emitiu nota em que diz que acompanhou diversas operações de combate ao comércio de produtos ilícitos e que, só em 2025, houve mais de 160 mil produtos falsificados apreendidos.

A recomendação é encaminhar esses clientes para atendimento médico urgente e acionar o Disque-Intoxicação (0800 722 6001), serviço da Anvisa.

Entenda a seguir o que é o metanol e os riscos que ele oferece à saúde.

O que é metanol?

O metanol é um produto químico industrial encontrado em fluidos anticongelantes e de limpadores de para-brisa.

Não se destina ao consumo humano — e é altamente tóxico.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode ser prejudicial. Algumas doses de bebida alcoólica clandestina que contenham a substância podem ser letais.

O metanol tem a aparência e o sabor do álcool, e os primeiros efeitos são semelhantes — ele pode fazer com que você se sinta embriagado e enjoado.

Inicialmente, as pessoas podem não perceber que há algo errado.

O dano acontece horas depois, quando o corpo tenta eliminá-lo do organismo, metabolizando-o no fígado.

Este processo gera subprodutos tóxicos chamados formaldeído, formiato e ácido fórmico. Eles se acumulam, atacando nervos e órgãos, o que pode levar à cegueira, ao coma e à morte.

"O formiato, que é a principal toxina produzida, age de forma semelhante ao cianeto e interrompe a produção de energia nas células, e o cérebro parece ser muito vulnerável a isso", explica Christopher Morris, professor da Universidade de Newcastle, no Reino Unido.

"Isso leva a danos em certas partes do cérebro. Os olhos também são diretamente afetados, e isso pode causar cegueira, o que é visto em muitas pessoas expostas a altos níveis de metanol."

A toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma — e à forma como seu corpo lida com ela.

Assim como acontece com o álcool, quanto menor o seu peso, mais você pode ser afetado por uma determinada quantidade.

O médico Knut Erik Hovda, da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), que monitora os envenenamentos por metanol, diz que a conscientização varia muito entre os turistas e a equipe de saúde em diferentes partes do mundo — e isso pode significar atrasos no diagnóstico.

"Os sintomas geralmente são muito vagos até que você fique realmente doente", afirmou ele à BBC.

Getty Images Algumas doses de bebida alcoólica clandestina que contenham a substância podem ser letais

Como é tratado o envenenamento por metanol?

O envenenamento é uma emergência médica, e deve ser tratado em um hospital.

Há tratamentos à base de medicamentos que podem ser administrados, assim como diálise para limpar o sangue.

Alguns casos podem ser tratados com álcool (etanol) para "competir" com a metabolização do metanol. Mas isso deve ser feito rapidamente.

"O etanol atua como um inibidor competitivo, impedindo em grande parte a metabolização do metanol, mas retardando-a consideravelmente, permitindo que o corpo libere o metanol dos pulmões e um pouco por meio dos rins, e um pouco pelo suor", explica Alastair Hay, professor especialista em toxicologia ambiental da Universidade de Leeds, no Reino Unido.

Hovda afirma que obter ajuda logo após o consumo de metanol é crucial para as chances de sobrevivência.

"Você pode aliviar todos os efeitos se chegar ao hospital cedo o suficiente, e se o hospital tiver o tratamento necessário", diz ele.

"Você pode morrer com uma proporção muito pequena de metanol, e pode sobreviver com uma proporção bastante substancial, se conseguir ajuda."

"O antídoto mais importante é o álcool comum."

Quais bebidas podem conter metanol?

As bebidas afetadas podem incluir:

Destilados locais, incluindo bebidas de arroz;

Drinques mistos à base de álcool, como coquetéis;

Garrafas de bebida alcoólica com rótulo falsificado em lojas ou atrás do bar.

Para se proteger do envenenamento por metanol, você deve:

Comprar bebidas alcoólicas apenas em lojas licenciadas;

Comprar drinques somente em bares e hotéis licenciados;

Evitar bebidas alcoólicas de fabricação caseira;

Verificar se o lacre da garrafa está intacto;

Checar a qualidade de impressão ou se há erros de ortografia no rótulo.

Procure atendimento médico urgente se você ou alguém com quem estiver viajando apresentar sinais de envenenamento por metanol.