Alcoólicos Anônimos, que faz 90 anos, ganha mais participação feminina

Nesta terça-feira (10/09), faz cinco anos que a pernambucana I.F., 42 anos, resolveu dar um basta na dor que a atormentava. Ela viu, na ocasião, uma reportagem sobre os Alcoólicos Anônimos (AA) que, em 2020, completava 85 anos. I.F. se identificou com as histórias que foram narradas e resolveu buscar informações.

Vulnerabilidade

"Naquele dia, acordei e comecei a beber pela manhã. Eu estava passando por muitos problemas. Era pandemia". Ela, que havia enfrentado uma separação e começou a beber inicialmente apenas esporadicamente, se viu dependente.

Hoje, garante que participar das reuniões do grupo, que se organiza como uma "irmandade", com outras pessoas que vivem o mesmo problema, mudou o rumo de sua vida. "Sirvo a mulheres que estão em situações de vulnerabilidade como eu estava".