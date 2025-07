Estresse e noites mal dormidas estão ligados ao consumo abusivo de álcool

Dormir mal e viver sob constante estresse não são apenas hábitos prejudiciais ao bem-estar: eles também estão diretamente relacionados ao risco de desenvolver dependência alcoólica . É o que revela um estudo inédito conduzido pelo Grupo DNA, referência nacional em genômica e saúde personalizada. A pesquisa, em fase piloto, analisou mais de 400 pessoas e identificou que 91% dos participantes têm problemas com a qualidade do sono , enquanto 37% relatam níveis médios ou altos de estresse.

“O sono e o estresse são dois pilares silenciosos da saúde mental e física – e, quando negligenciados, aumentam a vulnerabilidade ao abuso de substâncias como o álcool. Nosso estudo comprova que a combinação entre genética e hábitos de vida precisa ser levada a sério se quisermos prevenir doenças de forma eficaz”, afirma Rodrigo Matheucci, CEO do Grupo DNA.

O estudo é conduzido pelo DNA Club, braço de inovação do grupo, com apoio de especialistas PhDs em genética, nutrição, bioinformática e medicina do estilo de vida. A coleta está sendo realizada em São Carlos (SP) com 500 participantes, por meio de amostras genéticas e questionários comportamentais validados, como o AUDIT, que mede o padrão de risco do consumo de álcool.

Principais dados já revelados pelo estudo

91% dos participantes relatam distúrbios de sono que impactam sua qualidade de vida;

37% apontam níveis médios ou altos de estresse diário;

Apenas 42% dos participantes estão com o IMC dentro da faixa saudável;

53% têm risco aumentado de acúmulo de gordura abdominal;

80% estão em faixa de baixo risco para o consumo de álcool, mas 3% já apresentam sinais de dependência.

Como o sono interfere no risco de alcoolismo

Segundo os pesquisadores, pessoas com padrões de sono irregulares ou insatisfatórios tendem a recorrer ao álcool como tentativa de “desligar” o cérebro — o que, a médio prazo, agrava ainda mais os distúrbios do sono e eleva o risco de dependência. A mesma lógica vale para o estresse crônico, que pode funcionar como gatilho para o uso abusivo de substâncias em indivíduos predispostos.

"O futuro da saúde está na prevenção personalizada. O que propomos com este estudo é um novo olhar: entender os gatilhos que levam ao uso nocivo do álcool e oferecer caminhos concretos e individualizados para transformar hábitos e evitar danos permanentes”, reforça Mateucchi.

Além de mapear riscos, o projeto prevê o envio de sugestões personalizadas para melhoria de hábitos, baseadas em um algoritmo exclusivo desenvolvido pelo time de bioinformática do DNA Club.