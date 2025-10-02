Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Gustavo da Hungria Neves, amplamente conhecido pelo nome artístico Hungria, foi internado às pressas no Hospital DF Star em Brasília nesta quinta-feira (2/10). Segundo a assessoria do artista, o rapper apresentou cefaleia (dor de cabeça), náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. A equipe afirma que o caso é uma suspeita de intoxicação por bebida adulterada, o que levanta o alerta para o risco de metanol, substância que tem causado casos graves de intoxicação em outras regiões do país.

O quadro de saúde do artista levou à intervenção médica imediata. Com isso, foram cancelados os shows que estavam agendados para este final de semana em Minas Gerais. Ele se apresentaria amanhã em Ribeirão das Neves, na Grande BH, e em Curvelo, no sábado, na região central do Estado. Novas datas para os eventos serão divulgadas posteriormente.

Em um comunicado oficial, a equipe do cantor detalhou a situação e confirmou que o quadro de saúde do rapper é grave o suficiente para suspender a agenda de compromissos. A nota faz uma menção direta aos recentes casos noticiados em São Paulo, onde o consumo de bebidas adulteradas com metanol levou à hospitalização e até óbitos.

“O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo. Ele está sendo acompanhado pelo Dr. Leandro Machado, no Hospital DF Star, em Brasília. Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento.”, diz a nota.

Investigação médica

Apesar de o comunicado da equipe indicar a suspeita de intoxicação, o hospital confirmou os sintomas graves apresentados pelo paciente e ressaltou que a causa exata do mal-estar ainda está sob investigação. O quadro clínico inicial exige tratamento especializado e monitoramento contínuo.

“O cantor Gustavo da Hungria Neves foi admitido no Hospital DF Star em 2 de outubro com o quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro”, informou.

Apesar da alta suspeita levantada pelo quadro do cantor, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que, até o momento, não há confirmação de casos de intoxicação por metanol na capital do país. A investigação do caso de Hungria segue em andamento para determinar se a causa do mal-estar foi, de fato, a ingestão da substância perigosa.

Cuidados para evitar a intoxicação

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) emitiu uma recomendação urgente a bares, restaurantes, casas noturnas, hotéis, mercados, atacarejos, distribuidoras e aplicativos de entrega. As orientações incluem:

Verificar lacres e rótulos das garrafas, evitando produtos com sinais de adulteração;

Desconfiar de preços muito abaixo do mercado em marcas conhecidas;

Suspender a compra de bebidas sem nota fiscal ou de fornecedores não cadastrados;

Atentar-se a sintomas em clientes, como visão turva e náuseas, e procurar atendimento médico imediatamente.

Qual o perigo do metanol?

O metanol é uma substância líquida, incolor e inflamável, usada em combustíveis, solventes, plásticos e tintas. Quando ingerido, pode causar cegueira, danos neurológicos e até a morte, mesmo em pequenas doses. Os sintomas de intoxicação incluem: