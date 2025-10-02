Bebidas com metanol levam médicos a fazer recomendação radical

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o crescente registro de casos de intoxicações por metanol, médicos estão recomendando que as pessoas evitem consumir bebidas alcoólicas neste momento.



O Ministério da Saúde afirmou nesta quarta-feira (1º) que foram notificados 43 casos de intoxicação por metanol que estão em investigação no país. Um óbito em São Paulo já foi confirmado e outros sete seguem em investigação - cinco em São Paulo e dois em Pernambuco.



"A recomendação forte é: não consuma bebida alcoólica, principalmente os destilados. Nós não sabemos ainda qual é o caminho e o que foi adulterado", diz o médico Luiz Fernando Penna, gerente do pronto-atendimento do Hospital Sírio-Libanês.



A mesma orientação é dada pela infectologista Paula Tuma, diretora de qualidade, segurança do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.



"Não beber é a melhor opção. Mesmo bebidas com lastro estão sob suspeita. Não existe uma garrafa fechada que hoje a gente considere totalmente confiável enquanto a vigilância não terminar a sua investigação e trazer todas as respostas."



Já Regiane de Paula, coordenadora de controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado, afirma que o papel da saúde pública é alertar para os casos de intoxicação por metanol, mas reforça que cada indivíduo é responsável por si.



"Eu não posso dizer não beba. Nosso papel enquanto saúde pública é informar a população que há um risco sanitário e aí cada indivíduo vai decidir se ele vai beber ou não."



Segundo ela, foi feito um alerta sobre esse risco para toda a rede pública e privada, desde as unidades básicas de saúde até os hospitais especializados.



Com base nessas informações, hospitais privados como o Einstein, o Sírio e a Rede D'Or, estão reforçando as diretrizes de atendimento de casos suspeitos de intoxicação por metanol.



O Einstein, por exemplo, instituiu uma mesa de crise para lidar com um eventual aumento de casos, o que ainda não ocorreu. "Às vezes, os casos nem se confirmam, mas tem um aumento de volume de procura nesse sentido", explica Paula Tuma.



Uma bebida está fazendo sucesso no TikTok e, por isso, lançou uma questão: É saudável? Trata-se da 'água de girino'. O produto viralizou graças às postagens de jovens mulheres que apontam a bebida como útil para quem deseja emagrecer. O nome 'girino' é por causa da aparência do líquido. Reprodução TikTok Afinal, trata-se de uma mistura de água, limão e chia. As sementes da chia dão um visual à bebida que lembra um girino, a fase larval dos sapos e das rãs, com pontos pretos miudinhos espalhados por toda a água no copo. Reprodução TikTok A preparação da bebida é bem simples: basta jogar água quente em uma quantidade de sementes de chia para que elas formem uma espécie de gel. Reprodução TikTok Depois é só acrescentar o suco de limão (rico em vitamina C e antioxidantes que protegem o organismo e têm efeito anti-inflamatório). A bebida, portanto, não faz mal à saúde por si só, desde que não seja ingerida de forma exagerada. Nada com exagero é bom na alimentação. Reprodução TikTok As sementes de chia contêm altos níveis de fibras e proteínas. Ajudam a dar sensação de saciedade e, portanto, podem ser boas numa dieta. Mas sem exagero, pois a chia também é rica em gordura e pode acabar prejudicando a dieta. Imagem de ?????? ????????? por Pixabay Outro alerta importante é que não se deve substituir refeições por esse tipo de bebida. Na ânsia de emagrecer, há quem se apegue a supostas fórmulas mágicas e deixe de se alimentar de forma adequada. Portanto, água de girino não é uma solução. Reprodução TikTok Água de girino à parte, o fato é que existem sucos maravilhosos que, além de saborosos e refrescantes, são bastante nutritivos e têm a vantagem de elevar a imunidade . Ou seja, a defesa do organismo contra doenças. Sabendo o teor calórico dos sucos e adequando ao dia a dia, dá para equlibrar a alimentação. Veja uma lista. Youtube/ Balanço Geral Itajaí O suco de laranja é tradicionalmente o indicado para melhorar a imunidade, mas existem muito mais opções, incluindo a própria laranja ou frutas parecidas, como tangerina. Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues Uma delas é o suco de laranja com mel, que leva ainda própolis. O mel serve como açúcar. Youtube/X Coisas Suco de laranja com caju é ainda mais rico em substâncias com poder imunizante. Youtube/Simples Assim Com Sabor Aliás, o suco de caju também é uma ótima opção para quem quer reforçar a imunidade. Outra vantagem é que essa é uma fruta fácil de achar no mercado. Youtube/Simples Assim Com Sabor Assim como é o abacaxi, uma fruta cítrica rica em vitamina C e propriedades antioxidantes. Aliás, a limonada também é uma ótima opção. Youtube/Mamãe Vida Saudável Outra dica é misturar várias frutas cítricas. A receita tradicional leva limão, laranja, tangerina e abacaxi. Youtube/Shoptime Outro suco que mistura frutas e é ótimo para o sistema de defesa do corpo é o de frutas vermelhas: melancia, morango e uvas são as mais usadas. Youtube/Canal dos Sucos Falando em morango, ele faz uma ótima dupla com a acerola no reforço do sistema defensivo do nosso corpo. Não é um suco muito feito em casa, mas costuma ser encontrado com facilidade em restaurantes e lanchonetes. Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues Outra parceria de sucesso é morango com limão, uma fruta mais doce com uma mais azeda. Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues Falando em limão, ele proporciona um suco delicioso com couve. Esta bebida também tem propriedades detox. Youtube/Quero Mais Receitas A hortelã com o abacaxi fazem um suco rico em propriedades imunizantes, e já bem cotado em restaurantes e lanchonetes. Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues Kiwi com morango não é um suco muito comum, mas também é bom para sua imunidade. E o sabor surpreende. Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues Outra opção incomum, mas tão boa quanto, é o melão com maracujá. Muitos nunca experimentaram. Mas essa ideia vale a pena. Outra boa combinação está no suco de laranja, cenoura e brócolis.Tem gente que coa. Mas dá pra tomar integralmente, reforçando a nutrição. Youtube/Chef João Paulo Agora vamos entrar na categoria dos muito exóticos. O suco imunizante é feito com laranjas em gomos, maçãs com casca e couve. Youtube/Hoje em Dia Já o fortificante inclui cenoura, mamão, laranja e açúcar mascavo. Youtube/Kalimera TV O suco de 'organismo blindado' tem acerola, couve e suco de caju. Youtube/Receitas de Pai O suco de tomate também é bom para reforçar a imunidade. Isso é algo que pouca gente sabe. Ainda há quem coloque pimenta do reino, molho inglês e limão. Youtube/NIL ARTS NA COZINHA Por fim, o suco de água de coco, que leva ainda limão, melão e couve, une as propriedades dessas frutas e da verdura, trazendo um sabor inusitado e uma boa proteção ao organismo. . Youtube/CyberCook Receitas Voltar Próximo

A mesa de crise envolve várias áreas como o corpo clínico, laboratórios, área de insumos, áreas de unidade de terapia intensiva, pronto-atendimento e qualidade de segurança.



"Não adianta o médico saber, mas o laboratório não estar preparado para realizar o melhor exame. Esse grupo delibera qual é o melhor exame, qual é o melhor tratamento."



Segundo Paula Tuma, neste momento, os hospitais também precisam estar preparados para atender as demandas reais e não reais de intoxicação por metanol. "A população fica mais atenta e procura mais os serviços."



Além de estar elaborando um novo protocolo interno para atendimento de eventuais intoxicações, o Sírio-Libanês reforçou a orientação aos plantonistas para que reconheçam precocemente os casos suspeitos.



"Pacientes que chegam com intoxicação alcoólica, a gente já abre a desconfiança de que possa ter alguma coisa relacionada ao metanol", diz Penna.



Nesses casos, o paciente recebe hidratação e é submetido a uma série de exames, como a gasometria arterial, que é crucial para avaliar parâmetros como função pulmonar e oxigenação do organismo.



O exame mostra se o paciente está entrando em acidose metabólica, quando há um excesso de ácido no corpo, resultando em um pH sanguíneo abaixo do normal. "Esse é o grande problema da intoxicação pelo metanol. É pela acidose que começa todo o processo de alteração de fundo de olho, quadro neurológico e de função renal", afirma o médico.



Há medicações, como etanol farmacêutico, que atua bloqueando a ação de uma enzima que transforma o metanol em substâncias tóxicas ao fígado.



Nos casos mais graves, em que já ocorreu dano celular, é indicada a hemodiálise. "Você tem que atuar prontamente, ter uma UTI com condições de cuidar do paciente, de ter todo o suporte para reverter o processo."



Além dos exames, Penna afirma que, para um diagnóstico precoce, também é preciso conhecer a história do paciente. Saber, por exemplo, se houve diferença importante nos sintomas que costuma ter quando bebe ou se os sintomas não condizem com a quantidade ingerida podem ser sinais de alerta.



Em geral, entre três e oito casos de intoxicação alcoólica são atendidos por semana no pronto-atendimento do Sírio, mas até o momento não houve confirmação de nenhum relacionado à contaminação por metanol.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia