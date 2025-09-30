Assine
overlay
Início Nacional
METANOL

Bar é fechado em bairro nobre de SP após suspeita de contaminação por metanol

Ponto tradicional de encontros e almoços, virou alvo de operação da polícia com apoio da Vigilância Sanitária e Procon

Publicidade
Carregando...
ML
Maria Luiza Campelo - Correio Braziliense
ML
Maria Luiza Campelo - Correio Braziliense
Repórter
30/09/2025 19:35

compartilhe

Siga no
x
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em reunião sobre casos de intoxicação por metanol
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em reunião sobre casos de intoxicação por metanol crédito: Arthur Pacheco /Governo do Estado de SP

Nesta terça-feira (30/9), a Polícia Civil de São Paulo fechou o bar Ministrão, localizado na Alameda Lorena, nos Jardins, Zona Oeste da capital. O estabelecimento está sob investigação depois que Radharani Domingos, uma designer de interiores de 43 anos, perdeu a visão após beber três caipirinhas de vodca no local.

O bar é bastante frequentado por profissionais que trabalham na região e conhecido como ponto de “happy hour”. Durante a ação, que contou com a Vigilância Sanitária estadual e municipal, além do Procon, fiscais apreenderam mais de 100 garrafas de bebidas destiladas.

Leia Mais

Primeira interdição nos Jardins

O fechamento do Ministrão marcou a primeira interdição da operação que investiga a venda de bebidas adulteradas e falsificadas com metanol. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou que até o momento há cinco mortes registradas por intoxicação com a substância, além de 22 casos suspeitos em análise.

“Não podemos permitir que um local siga funcionando quando há suspeita de que a bebida servida foi fraudada”, afirmou o governador. Segundo ele, os bares serão fechados de forma cautelar até que seja comprovada a origem dos lotes de bebidas.

O caso que acendeu o alerta

A denúncia contra o bar dos Jardins surgiu após o relato de Radharani Domingos, que relatou ter perdido a visão horas depois de consumir bebidas no estabelecimento. Exames preliminares apontam que o quadro é compatível com intoxicação por metanol, substância altamente tóxica utilizada indevidamente em bebidas adulteradas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Expansão da operação

Após a interdição do Ministrão, outros bares foram fechados, incluindo o Torres, na Mooca, além de estabelecimentos na Vila Mariana e em São Bernardo do Campo. O governo segue rastreando a origem das bebidas.

As investigações buscam identificar se os donos de bares compraram os produtos de má-fé ou se foram enganados por distribuidores. Caso comprovada a irregularidade nos lotes e não no estabelecimento, os bares poderão voltar a funcionar, mas sem as bebidas apreendidas.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

Tópicos relacionados:

bebida intoxicacao metanol

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay