Pista do Santos Dumont é reaberta após cancelamento de mais de 160 voos

O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, retomou as operações às 17h25 desta terça-feira (30/9), depois de quase 12 horas de interdição causada por óleo espalhado na pista principal. Para amenizar os impactos, a Infraero informou que o terminal terá o horário de funcionamento estendido excepcionalmente. Normalmente, o aeroporto opera das 6h às 23h.

Durante o período de paralisação, o terminal registrou mais de 160 voos cancelados e pelo menos 14 aeronaves desviadas para o Aeroporto Internacional do Galeão. Passageiros enfrentaram longas horas de espera, perda de conexões e compromissos cancelados.

O que aconteceu no Santos Dumont

De acordo com a Infraero, o incidente ocorreu na noite de segunda-feira (29), quando um veículo de serviço que fazia inspeção espalhou óleo na pista durante uma manutenção preventiva. O vazamento foi identificado próximo à cabeceira, área crucial tanto para pousos quanto para decolagens.

O risco de derrapagem levou à suspensão total das operações desde as primeiras horas da manhã. Nem decolagens nem pousos foram realizados até a liberação da pista no fim da tarde.

Impacto em outros aeroportos

A interrupção no Santos Dumont gerou reflexos em aeroportos de todo o país. Terminais como Congonhas (SP), Viracopos (SP), Confins (MG) e Brasília (DF) registraram atrasos e realocações de voos.

Com a liberação, a expectativa é que a operação seja normalizada gradualmente ao longo da noite, aproveitando o horário extra autorizado pela Infraero.