Entrada do Aeroporto Santos Dumont vai ficar fechada nos próximos dias 18 e 19 em razão da realização da Cúpula do G20, no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O fechamento do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, durante a Cúpula dos Chefes de Estado do G20, nesta segunda (18/11) e terça-feira (19), vai afetar voos realizados entre domingo (17) e quarta-feira (20), segundo as companhias aéreas.





Os voos estão sendo remanejados para o Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador. Não há nenhum serviço especial previsto para os passageiros afetados.





Resolução da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) determina que as companhias aéreas devem oferecer reacomodação ou reembolso em caso de atraso por mais de quatro horas do voo ou cancelamento do serviço.





A Gol e a Latam afirmaram, em nota, que clientes que não concordarem com a alteração de destino podem solicitar reembolso integral ou alteração da data da viagem. Os pedidos devem ser feitos por meio dos canais de atendimento das próprias companhias.





A Azul disse, em comunicado, que os clientes afetados "serão avisados previamente da mudança".





Canais de Atendimento

Gol: o cliente pode entrar em contato com a Central de Relacionamento pelo 0300 115 2121. Aqueles que adquiriram bilhetes por agências de viagem devem procurar diretamente seus representantes.





Latam: companhia orienta que clientes se informem e entrem em contato por meio do site https://www.latamairlines.com/br/pt/minhas-viagens.





Azul: companhia orienta que passageiros fiquem atentos ao email e aplicativo da empresa.





Não há uma estimativa do número total de pessoas afetadas. A Latam informou que a alteração impactou o itinerário de cerca de 11 mil clientes. Também não foi divulgada estimativa por parte da Infraero, da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), ou pelas empresas o total de voos cancelados e transferidos.





Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos e a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o fechamento do Santos Dumont atende a uma solicitação da Prefeitura do Rio.





Os órgãos federais associaram a medida à "necessidade de garantir segurança" para a realização da cúpula do G20. O Santos Dumont é vizinho do MAM Rio, onde acontece o encontro.

A suspensão temporária dos voos seria necessária diante das restrições de mobilidade nas proximidades do museu, localizado a cerca de 550 metros do aeroporto.