A empresária Karol Dourado viralizou nas redes sociais após compartilhar um áudio que recebeu de seu fornecedor. Tudo por conta da voz e do sotaque do homem, que lembra o personagem Chaves, criado e interpretado por Roberto Goméz Bolaños (1929 -2014).





O vídeo foi compartilhado pela primeira vez em meados de 2023, mas viralizou após ser resgatado pelo perfil “Canal 90”. A mensagem em si não era nada demais: apenas o vendedor combinando que enviaria os produtos para Karol e lhe mandaria a chave pix.









O surpreendente era, de fato, seu modo de falar, que lembra a dublagem fez por Marcelo Gastaldi Júnior (1944 – 1995) foi um ator, humorista, cantor, compositor e dublador brasileiro, conhecido por ser a voz clássica de Chaves e Chapolin na dublagem brasileira. E, com tamanha semelhança, os internautas se impressionaram e deixaram comentários dizendo que queriam ouvir as famosas frases do seriado.





“Eu vou chegar aí e vou mandar tudo embaladinho e zaz e zaz”, escreveu um perfil. “Ela tem que pedir pra ele dizer: ‘já chegou o disco voador!’”, sugeriu outro. Outros comentários diziam que o homem saiu da Turma do Chaves. “Chavinho virou empresário”, disse um internauta. “Chaves venceu na vida e agora tem lojas por todo o mundo”, comentou outro.





O vídeo de Karol chegou até o fornecedor, que disse ter gostado do vídeo. Em outra publicação, é revelado o rosto do fornecedor. Muito simpático, ele até topou dizer o famoso “ninguém tem paciência comigo”, com a pronúncia misturando português e espanhol, o que sugere que ele é imigrante. No entanto, seu nome e sua nacionalidade não foram revelados.