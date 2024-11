Uma semana depois de anunciar o retorno de "Chaves" para sua programação na TV aberta, o SBT anunciou, nesta terça-feira (12/11), que cancelou os planos. O seriado estava previsto para retornar diariamente ao SBT a partir da próxima segunda-feira (18/11).







O anúncio foi feito por meio de comunicado divulgado pela assessoria de imprensa da emissora. "O SBT informa que estão canceladas as alterações na faixa noturna da programação a partir do dia 18/11", diz a nota, que não deu explicações sobre a mudança repentina.





Além de desistir do retorno de "Chaves", o SBT também suspendeu a transmissão de "As aventuras de Poliana". O canal ainda desistiu de alterar o horário de "A caverna encantada" e de diminuir o período de duração do "Tá na hora", programa policial comandado por Marcão do Povo.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Além disso, o SBT mudou o horário de exibição do "Chega mais". O programa irá ao ar agora às 9h. A partir das 11h, a atração será substituída pelo "Chega mais notícias", apresentado por Michelle Barros.