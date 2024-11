Fernanda Valença é noiva do rapper Oruam

Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, deu detalhes sobre a convivência com o sogro, Marcinho VP, ex-líder do Comando Vermelho e preso desde 1996.





Atualmente, Marcinho cumpre pena em um presídio federal de segurança máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e sua comunicação com a nora ocorre exclusivamente por cartas, respeitando os protocolos de segurança da prisão.





Em entrevista à revista Quem, Fernanda expressou o carinho que sente pelo sogro. “Ele é uma pessoa muito doce, um amor de verdade. Nossa relação é ótima, apesar da distância. Ele é um ótimo sogro”, declarou a influenciadora.

A troca de cartas, apesar de pouco comum em tempos de comunicação digital, tornou-se uma forma especial de contato para Fernanda. “Hoje tudo é tão imediato na internet, e escrever cartas é algo bem diferente. E, ainda por cima, minha letra é péssima”, brincou ela.





Marcinho VP ganhou notoriedade ao comandar o tráfico de drogas no Complexo do Alemão durante a década de 1990. Preso desde 1996, ele acumula condenações que somam mais de 50 anos de reclusão por crimes como tráfico de drogas e homicídios.





Em outubro, a defesa de Marcinho VP apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para que o tempo cumprido em presídios federais seja contabilizado em dobro para a redução de sua pena.





Os advogados alegam que ele enfrenta condições degradantes de encarceramento, como isolamento prolongado e falta de assistência médica adequada, o que teria causado problemas psicológicos, como insônia, apatia e depressão.