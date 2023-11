Sucesso na televisão aberta e no streaming, “As aventuras de Poliana” agora está nas telonas do cinema. A produção original do SBT/Alterosa estreou em maio de 2018 e foi ao ar até o início deste ano, totalizando mais de 800 capítulos. Um marco para a teledramaturgia brasileira.

O longa, em cartaz a partir desta quinta-feira (30/11), acompanha Poliana (Sophia Valverde), seus amigos Luigi (Enzo Krieger), Kessya (Duda Pimenta) e o namorado João (Igor Jansen) enfrentando dilemas da saída da adolescência. Já formada no colégio, a protagonista precisa provar para o pai que é capaz e madura o suficiente para seguir o sonho de estudar fora do país.

O pai, Otto (Dalton Vigh), um ricaço investidor em tecnologias, acredita que a menina ainda não está pronta para alcançar a independência e não quer que ela faça faculdade no exterior. Para convencê-lo do contrário, Poliana decide se inscrever em um trabalho de férias em um hotel paradisíaco e aproveita para levar os amigos.

Chegando lá, o trabalho não é bem o que o quarteto imaginava. Eles se hospedam em um alojamento anexado ao hotel, sem nada de luxo e ainda precisam limpar os banheiros, cozinha e quartos do local. O trabalho é tanto que não sobra tempo para descansar ou até mesmo aproveitar o litoral, como tinham planejado antes de ir.

Poliana e o namorado João passam a ter diversos conflitos depois que a mocinha começa a ser tratada de forma diferente em relação ao restante do grupo por causa da influência de seu pai. O casal precisa voltar a se entender e ainda discutir como será o relacionamento se ela realmente for morar fora do país.



Proximidade positiva

Com roteiro assinado por Íris Abravanel, também autora de novelas, a direção ficou a cargo de Cláudio Boeckel. Conhecido no meio por seus trabalhos à frente de novelas como "Senhora do destino”, “Império” e “Fina estampa”, Boeckel também já dirigiu o longa infantojuvenil “Gaby Estrella”.

Segundo o diretor, um dos pontos positivos de encabeçar o trabalho foi a relação prévia do elenco. “Eles já tinham uma intimidade muito grande, são cinco anos juntos. Agora estão mais velhos, mais próximos das questões da idade adulta e ao mesmo tempo em uma abordagem completamente diferente”, diz Cláudio se referindo à linguagem cinematográfica.

“Os processos do cinema e da novela são bem diferentes. A novela é construída ao longo de meses, tem uma história picada, cheia de fracionamentos. O cinema não, tudo o que tem ali no filme foi feito em 26 diárias”, revela.

Além do curto tempo de produção, ele conta que lidar com atores menores também impõe alguns desafios, como por exemplo a jornada de trabalho reduzida. “O maior desafio foi o tempo para fazer tudo o que o filme se propõe a fazer. Tem de tudo, alagamento, perseguição, correria, viagem… Tudo isso feito em menos de um mês”.

Rodada na cidade de São Paulo, na região de Ubatuba e no Rio de Janeiro, a história cheia de aventuras e perrengues tem ainda forte ligação com a temática ambiental. O resort no qual Poliana e seus amigos trabalham está passando por um processo de expansão. As obras provocam diversos impactos negativos na vida da população ribeirinha da região e também afeta a vida do grupo.



Passado motivador

“As aventuras de Poliana” é um dos folhetins de maior sucesso dos últimos anos. Em menos de 24 horas cada capítulo chegou a acumular mais de um milhão de visualizações, números que fazem o diretor se sentir confiante, mas mantendo os pés no chão. “O cinema nacional ainda não conseguiu ter essa grande retomada depois da pandemia, os filmes estão ainda um pouco devagar. Mas eu espero que a gente consiga trazer pelo menos parte do público para as salas”, afirma Boeckel.

“Tive o cuidado de brindar os fãs da novela com uma certa nostalgia inserindo uns flashbacks que mostram eles desde pequenos. É uma forma de contemplar a fidelidade dos fãs”, destaca o diretor. Cláudio também revela que, a depender do desempenho do filme, em exibição em mais de 800 salas, uma segunda versão da saga do quarteto poderá ser adaptada para as telonas.

“AS AVENTURAS DE POLIANA – O FILME”



(Brasil, 2023, 89 minutos). Direção: Cláudio Boeckel. Com Sophia Valverde, Enzo Krieger, Duda Pimenta, Igor Jansen e Dalton Vigh. Em cartaz nos cinemas do shoppings BH, Diamond, Pátio, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Itaú, Minas, Monte Carmo e Via

*Estagiária sob a supervisão da editora Crislaine Neves