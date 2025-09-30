Vazamento de óleo no Santos Dumont afeta voos para BH

Um vazamento de óleo na pista principal do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, suspendeu pousos e decolagens na manhã desta terça-feira (30/9), provocando atrasos e cancelamentos de voos, afetando três conexões com Belo Horizonte.

O problema aconteceu na noite de segunda-feira (29/9), durante a manutenção preventiva de um veículo. As operações seguem sem previsão de normalização.

De acordo com a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), o derramamento ocorreu fora do horário de funcionamento, quando não havia tráfego aéreo. Desde as primeiras horas desta terça (30/9), equipes trabalham na limpeza do local.