Quais são os direitos de quem tem voo cancelado ou atrasado no Brasil

Diante de imprevistos com companhias aéreas, saber quais são os seus direitos, garantidos pela Anac, é fundamental

Iris Aguiar
Repórter
20/08/2025 17:07 - atualizado em 20/08/2025 17:07

Reembolso, reacomodação e assistência material são direitos garantidos por lei a quem tem o voo interrompido ou atrasado
Imagine sua viagem parada por imprevistos: filas intermináveis, avisos na tela e voos apagados sem explicação. A tensão toma conta, ainda mais quando você não sabe o que pode exigir das companhias e da agência reguladora.

Nos últimos tempos, crises aéreas têm se repetido, causando atrasos e cancelamentos frequentes.

Veja quais são os direitos dos passageiros

A assistência ao passageiro está prevista na Resolução nº 400 da Anac, que determina os direitos básicos em casos de atraso, cancelamento, interrupção do voo ou preterição (quando o passageiro é impedido de embarcar, geralmente por overbooking). Esses direitos valem mesmo quando o problema é causado por fatores externos, como condições climáticas.

Conforme o tempo de espera, a companhia aérea deve oferecer: 

  • a partir de uma hora, meios de comunicação, como acesso à internet ou chamadas telefônicas; 

  • a partir de duas horas, alimentação adequada, como lanches ou refeições; 

  • e a partir de quatro horas, hospedagem com transporte, caso haja necessidade de pernoite, ou transporte de volta para casa, se você estiver no seu local de residência. 

Se o passageiro já estiver dentro da aeronave, mas com as portas abertas, o tempo também é contabilizado.

Passageiros enfrentam filas e incerteza enquanto aguardam soluções das companhias aéreas após cancelamentos inesperados
No caso de ultrapassar quatro horas, ou houver cancelamento ou overbooking, o passageiro também tem o direito de escolher entre três opções: 

  1. reacomodação em outro voo (da mesma companhia ou de outra, sem custo adicional); 

  2. reembolso integral da passagem, incluindo taxas;

  3. transporte por outro meio disponível, como ônibus.

Em voos com conexão, caso a viagem seja interrompida, o passageiro pode optar por reembolso proporcional ao trecho não realizado ou solicitar retorno ao ponto de partida com reembolso total.

Direitos quando o voo é cancelado com ‘antecedência’

Quando há alteração do voo com menos de 72 horas de antecedência, ou mudança de mais de 30 minutos em voos domésticos (ou 1 hora nos voos internacionais), o passageiro pode recusar a alteração e optar entre reacomodação ou reembolso. 

Isso vale inclusive para cancelamentos provocados por condições climáticas, como neblina. A companhia continua sendo obrigada a prestar assistência e informar os motivos da mudança.

Outra situação comum é o chamado no-show, quando o passageiro não comparece ao embarque. Se não houver aviso prévio, é considerado no-show voluntário, e a companhia pode aplicar penalidades como perda do trecho de retorno, conforme suas regras internas. 

No entanto, quando o não embarque acontece por culpa da companhia aérea, como em casos de overbooking, falhas operacionais ou greves nas companhias, trata-se de no-show involuntário, com direitos garantidos à assistência e à reacomodação.

Painéis de voos com atrasos e cancelamentos são cada vez mais comuns em épocas de alta temporada nos aeroportos
Além da assistência imediata, o passageiro pode ter direito a indenizações por danos morais e materiais, especialmente quando sofre prejuízos além do razoável. Situações como longos atrasos sem justificativa ou perda de compromissos importantes podem ser levadas à Justiça. O prazo para entrar com ação é de cinco anos em voos nacionais. Para voos internacionais, o tempo varia: dois anos para danos materiais e até cinco para danos morais.

Em caso de problemas, é importante agir rapidamente. Solicite um documento da companhia comprovando o atraso ou cancelamento, exija a assistência correspondente ao tempo de espera e registre reclamações diretamente na Anac ou no site consumidor.gov.br. Se os pedidos não forem atendidos, é possível recorrer ao Judiciário.

Conhecer esses direitos pode evitar perdas financeiras e transtornos maiores. Situações de caos aéreo tendem a se repetir, especialmente em feriados prolongados e épocas de alta temporada. Estar informado é a melhor forma de garantir um atendimento justo e evitar prejuízos quando a viagem não sai como o esperado.

