Veja as pistas de avião mais longas do mundo

O sítio de Hamad também se destaca por ser um dos mais luxuosos do planeta, fato que lhe permitiu ser escolhido por dois anos seguidos como o melhor aeroporto do mundo. Em 2022 foi o oitavo mais movimentado no planeta, acima de 35 milhões de passageiros no ano, impulsionado pela Copa do Mundo. Foto: Flickr Takahiro Hayashi