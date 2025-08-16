Flipar
Veja as pistas de avião mais longas do mundo
-
10º - O Aeroporto Internacional de Erbil, no Curdistão, uma região autônoma do Iraque, tem uma pista de pouso e decolagem de 4.800 metros de extensão: quarta maior da Ásia e a segunda no Oriente Médio. Foto: Divulgação Facebook Erbil International Airport
-
O tráfego é variado, já que recebe tanto voos militares como civis. No entanto, a circulação é fraca, pois a sua média anual é de somente dois milhões de passageiros. Foto: Divulgação Facebook Erbil International Airport
-
9º - O Aeroporto Torrejon fica em Madrid, capital espanhola. O principal aeroporto, obviamente, é o internacional de Barajas. Mas o grande diferencial de Torrejon é o investimento militar, que lhe permite ter uma pista com 4.818 metros. Foto: Carlos Delgado - Wikimédia Commons
-
O local abriga voos comerciais habituais. Assim como acolhe jatos executivos e governamentais. Foto: Flickr Luis Pérez Contreras
-
-
8º - O Aeródromo Internacional de Hamad, em Doha, capital do Qatar, oferece uma pista de 4.877 metros, a maior do Oriente Médio. Ele foi construído para substituir o antigo Aeroporto Internacional de Doha, desativado em maio de 2014. Foto: Flickr Divulgação
-
O sítio de Hamad também se destaca por ser um dos mais luxuosos do planeta, fato que lhe permitiu ser escolhido por dois anos seguidos como o melhor aeroporto do mundo. Em 2022 foi o oitavo mais movimentado no planeta, acima de 35 milhões de passageiros no ano, impulsionado pela Copa do Mundo. Foto: Flickr Takahiro Hayashi
-
7º - O Aeroporto Internacional de Denver fica no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Num país com grande tráfego aéreo, este lidera em alguns quesitos no território nacional como a pista mais extensa, com 4.877 metros. Foto: Flickr Bruce Leibowitz
-
-
É o terceiro do mundo em ocupação de área, com 130 mil m². Ele foi planejado para ser espaçoso porque está numa região onde neva. Assim, no inverno, os aviões conseguem manobrar e evitar acidentes. Foto:
-
6º - O Aeródromo de Upington, na cidade de mesmo nome, na África do Sul, tem uma pista com 4.900 metros de comprimento. Assim planejada devido à grande altitude do aeroporto, às temperaturas extremamente altas no verão e para ter condições de receber o modelo de avião Boeing 747. Foto: Divulgação Facebook Upington International Airport
-
Este sítio é um grande ponto de transferência, principalmente de cargas. O espaço recebe voos fretados, com maior concentração de novembro a janeiro. Foto: Divulgação Facebook Upington International Airport
-
-
Nesse período, é grande a exportação de uvas da região, especialmente para a Europa. O balanço anual é de 1 milhão de toneladas da fruta. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
-
5º - O Aeródromo da Embraer, no município de Gavião Peixoto (SP) , tem a pista mais longa das Américas, com 4.967 metros de extensão. Isso permite receber um Boeing 747. Por sinal, o modelo precisaria usar apenas metade da pista para pousar. Foto: Divulgação Facebook Embraer
-
Este aeroporto é normalmente usado para testes de aeronaves em processo de fabricação. No espaço são realizados “ensaios em voo” para aprimoramento e certificação dos aviões. Foto: Ministério da Defesa wikimedia commons
-
-
A fábrica da Embraer e a movimentação no aeródromo são justamente o ponto mais forte do município, que tem apenas cerca de 5 mil habitantes e fica a Foto: Divulgação
-
4º - O sítio de Shigatse Peace fica no Tibete, região autônoma da China, uma das áreas mais altas e de mais difícil acesso no mundo. Isso exige uma pista longa. São 5.000 metros. Foto: ESA Copernicus Sentinel-2 - Wikimédia Commons
-
3Âº - O Aeroporto de Ulyanovsk Vostochny fica na cidade que dÃ¡ o seu primeiro nome, na parte europeia da RÃºssia. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Youtube
-
-
A propósito era um dos pontos de recepção do Antonov An-225 Mriya, o maior avião cargueiro do mundo e que foi destruído na guerra com a Ucrânia. Em 2012, já serviu à OTAN para conexão e transferência de cargas não letais e pessoas. Foto: reprodução redes sociais
-
2º - Outro representante russo, o Zhukovsky fica na região metropolitana de Moscou. Tem uma pista de 5.402 metros que integra o instituto de pesquisas aéreas de Gromov e recebe o Maks, famoso show aéreo. Foto: Alex Beltyukov - Wikimédia Commons
-
Este sítio disponibiliza voos de caça ao público. O Zhukovsky já foi escolhido como principal palco de experimentos durante a Guerra Fria e para o projeto Buran soviético de ônibus espaciais. Foto: A Savin - Wikimédia Commons
-
-
1º - O Qambo Bamda é mais um aeroporto no Tibete. Como as condições da localidade exigem aeródromos com pistas longas, este lidera no quesito mundial com 5.500 metros de extensão. Foto: Youtube Canal Namastê World
-
Neste espaço, um Boeing 747 tem a capacidade de aterrissar utilizando apenas metade da pista. Foto: Dave Subelack wikimedia commons
-
Por sinal, este aeroporto é o segundo mais alto do mundo, a 4.334 metros. Perde apenas para o aeroporto de Daocheng Yading, na China, que está a 4.411 metros de altitude. Foto: Rat2 - Wikimédia Commons
-