A explicação para o avião americano que pôs as redes em polvorosa

A passagem de um avião da Força Aérea dos Estados Unidos pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta terça-feira, 19, causou especulações e alvoroço nas redes sociais. Sem identificação na fuselagem, o Boeing C-32B, matrícula 00-9001, é uma versão militar do Boeing 757-200 usada para transportar autoridades de alto escalão, como o presidente americano, o vice-presidente e membros do gabinete.

O voo saiu de San Juan, em Porto Rico, e chegou a Porto Alegre às 17h13. Pouco depois, às 19h52, decolou rumo a Guarulhos, em São Paulo. A escala chamou atenção porque não houve divulgação oficial prévia do motivo da passagem pelo Brasil. O Ministério da Defesa confirmou que o pouso ocorreu com autorização e destacou que a operação seguiu trâmites regulares.

O episódio ganhou proporção por uma característica do avião e, também, por causa do clima político internacional. Além do transporte de autoridades, a aeronave também é usada em missões da CIA, a agência central de inteligência dos Estados Unidos.

Outro aspecto que chamou a atenção foi o fato de o voo ser feito durante o conflito comercial e político entre o governo Donald Trump e o Brasil. Nesta terça-feira, o clima ficou um pouco mais tenso com o envio pelos Estados Unidos de três navios militares para a costa da Venezuela, com a justificativa de combate ao narcotráfico.

Apesar de especulações nas redes sociais, autoridades reforçam que a parada em Porto Alegre foi uma missão diplomática de rotina. Segundo a Polícia Federal, o avião transportava diplomatas levados para o consulado na capital do Rio Grande do Sul.