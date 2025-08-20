A explicação para o avião americano que pôs as redes em polvorosa
Aeronave da Força Aérea dos Estado Unidos fez escala em Porto Alegre antes de seguir para Guarulhos. Depois de muito mistério, autoridades explicaram que se tratava de transporte de diplomatas
compartilheSiga no
A passagem de um avião da Força Aérea dos Estados Unidos pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta terça-feira, 19, causou especulações e alvoroço nas redes sociais. Sem identificação na fuselagem, o Boeing C-32B, matrícula 00-9001, é uma versão militar do Boeing 757-200 usada para transportar autoridades de alto escalão, como o presidente americano, o vice-presidente e membros do gabinete.
O voo saiu de San Juan, em Porto Rico, e chegou a Porto Alegre às 17h13. Pouco depois, às 19h52, decolou rumo a Guarulhos, em São Paulo. A escala chamou atenção porque não houve divulgação oficial prévia do motivo da passagem pelo Brasil. O Ministério da Defesa confirmou que o pouso ocorreu com autorização e destacou que a operação seguiu trâmites regulares.
O episódio ganhou proporção por uma característica do avião e, também, por causa do clima político internacional. Além do transporte de autoridades, a aeronave também é usada em missões da CIA, a agência central de inteligência dos Estados Unidos.
Outro aspecto que chamou a atenção foi o fato de o voo ser feito durante o conflito comercial e político entre o governo Donald Trump e o Brasil. Nesta terça-feira, o clima ficou um pouco mais tenso com o envio pelos Estados Unidos de três navios militares para a costa da Venezuela, com a justificativa de combate ao narcotráfico.
Apesar de especulações nas redes sociais, autoridades reforçam que a parada em Porto Alegre foi uma missão diplomática de rotina. Segundo a Polícia Federal, o avião transportava diplomatas levados para o consulado na capital do Rio Grande do Sul.