Livro discute caminhos para repensar guerra às drogas

Dirigido pelo advogado Cristiano Maronna, o centro de pesquisa Justa lança esta semana, em Belo Horizonte, o livro de ensaios “Repensando a guerra às drogas”, no auditório da Defensoria Pública. A obra será lançada durante o seminário de mesmo nome, que ocorre entre esta quarta-feira, 1º, e a próxima sexta-feira, 3.

Assinados por especialistas do direito e da saúde, os artigos refletem sobre a decisão do STF acerca da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, ocorrida há um ano. O ministro do STJ Sebastião Reis já confirmou presença, assim como a promotora de Justiça Cristina Labarrère.

A publicação, que sai pela editora Juruá, também será lançada em Portugal, em 17 e 18 de novembro, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, durante o “Seminário Luso-brasileiro sobre Lei, Tribunais, Política de Consumo de Drogas”.