Após casos em SP, Abrasel alerta bares e restaurantes de Minas

A morte de três pessoas e a internação de outras sete por intoxicação causada por bebidas alcoólicas batizadas com metanol, em São Paulo, acendeu um alerta em todo o país. Em Minas Gerais, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) fez uma recomendação para o setor intensificar os cuidados na compra de bebidas alcoólicas e redobrar a atenção diante de sinais de adulteração.

A entidade esclareceu que, por enquanto, não foram adotadas medidas específicas, uma vez que não há registros de suspeita de contaminação em Minas. Ainda assim, recomendou aos empreendedores que apenas distribuidores confiáveis e reconhecidos devem ser fornecedores de bares e restaurantes.

“É inadmissível que práticas criminosas como a adulteração de bebidas continuem colocando vidas em risco. Precisamos unir esforços para garantir que o consumidor tenha acesso a produtos seguros e que os estabelecimentos sérios não sejam prejudicados por quem atua à margem da lei”, afirmou a presidente da Abrasel em Minas, Karla Rocha, em nota publicada pela entidade.

O metanol, substância encontrada em combustíveis e solventes, é altamente tóxico e, quando ingerido, pode causar desde sintomas semelhantes a uma ressaca, como dor de cabeça, náusea e sonolência, até convulsões, falência múltipla de órgãos e cegueira irreversível.

O Ministério da Justiça confirmou que os episódios registrados em São Paulo ocorreram em ambientes comuns de consumo de álcool, como bares e festas, e não em locais clandestinos. O órgão reforçou os sinais de risco de adulteração como preços muito abaixo do mercado, embalagens com lacres tortos, erros de impressão no rótulo e odor semelhante a solventes.