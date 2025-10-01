Assine
SAÚDE

Intoxicação por metanol: Brasil tem 41 casos suspeitos, a maioria em SP

Situação é classificada como um Evento de Saúde Pública (ESP), por isso é necessário ampliar a sensibilidade do sistema de vigilância e atenção à saúde

AG
Aline Gouveia
01/10/2025 18:52

Bebidas alcoólicas
Bebidas alcoólicas adulteradas com metanol podem levar à morte crédito: Reprodução/Freepik

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (1°/10) que, até o momento, o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Nacional) recebeu 41 notificações de intoxicação por metanol no país: 37 em São Paulo — sendo 10 casos confirmados e 27 em investigação — e quatro em investigação em Pernambuco. Uma morte foi confirmada em São Paulo, enquanto outras sete seguem em investigação (cinco em SP e dois em Pernambuco).

Segundo o ministro Alexandre Padilha, o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol deve aumentar ao longo dos próximos dias.

"Está aumentando a sensibilidade para isso, chamando mais a atenção dos profissionais de saúde, aumentando a suspeita desses profissionais e, com a notificação imediata, subindo mais rápido essa informação também", disse Padilha nesta quarta-feira durante coletiva à imprensa sobre vacinação em Brasília.

Segundo o Ministério da Saúde, a situação é classificada como um Evento de Saúde Pública (ESP), por isso é necessário ampliar a sensibilidade do sistema de vigilância e atenção à saúde em todo o território nacional para a detecção precoce e tratamento dos casos.

O caso é considerado suspeito quando o paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta a persistência ou piora de sintomas, como embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual, entre 12 horas e 24 horas após o consumo.

O ministro da Saúde determinou, na terça-feira (30/9), que os profissionais de saúde de todo o Brasil notifiquem imediatamente ao Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) qualquer suspeita de intoxicação por metanol.

Substância altamente tóxica

O metanol é um solvente altamente tóxico, utilizado em produtos industriais. A toxicidade decorre da biotransformação hepática na formação deformaldeído e o ácido fórmico, responsáveis pela toxicidade. A intoxicação pode ocorrer por ingestão, inalação ou absorção cutânea.

O Brasil conta com 32 Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), unidades de referência especializadas em toxicologia para orientação, diagnóstico e manejo de intoxicações.

O antídoto específico para os casos confirmados de intoxicação por metanol é o etanol produzido por laboratórios ou farmácias de manipulação, em grau de pureza adequado para uso médico. A administração, intravenosa ou oral, é sempre controlada. Quando há necessidade clínica, os Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) ou as secretarias de saúde solicitam a manipulação do produto.

