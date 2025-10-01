SES-MG descarta casos de intoxicação por metanol em Minas até o momento

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, afirmou nesta quarta-feira (1º/10) que não há casos de suspeita de intoxicação por metanol no estado até o momento. A informação do chefe da pasta foi feita diante do alerta causado pelas seis mortes registradas no estado de São Paulo e casos em investigação. Desse total, um dos óbitos foi comprovadamente causado por consumo de bebida alcoólica adulterada, enquanto os demais continuam sendo investigados.

“Diferentemente do que tivemos anos atrás, em que uma empresa fazia uma distribuição organizada, em que se podia localizar o lote, dessa vez o que se tem é uma adulteração em locais não habituais de comercialização. Então dificilmente atravessará a fronteira, mas, se sim, temos que investigar de forma imediata”, afirmou Baccheretti ao Estado de Minas e à TV Alterosa.

Diante dos casos, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que enviou “orientações às regionais de saúde para reforçar a importância da notificação imediata de qualquer suspeita". Baccheretti afirmou ainda que a orientação é que, caso uma pessoa note sintomas neurológicos ou perda de visão após consumo de bebidas alcoólicas destiladas, ela deve procurar atendimento médico.

Fiscalização

Além disso, a pasta esclareceu que a fiscalização da produção de bebidas, com exceção daquelas à base de soja, é de competência de órgãos ligados à agricultura, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Nos estabelecimentos comerciais, a responsabilidade é da Vigilância Sanitária.

“Da mesma forma, qualquer recolhimento de produto pode ocorrer somente mediante determinação legal, como notificação, interdição cautelar ou medida similar expedida por esses órgãos”, informou a SES-MG.

Alerta

Em Minas Gerais, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) fez uma recomendação para o setor intensificar os cuidados na compra de bebidas alcoólicas e redobrar a atenção diante de sinais de adulteração.

A entidade esclareceu que, por enquanto, não foram adotadas medidas específicas, uma vez que não há registros de suspeita de contaminação em Minas. Ainda assim, recomendou aos empreendedores que apenas distribuidores confiáveis e reconhecidos devem ser fornecedores de bares e restaurantes.