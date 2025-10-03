Assine
DATAS COMEMORATIVAS

Zoo de BH cria programação para os dias da abelha, dos animais e da ave

Entre as atrações haverá mostra biológica de animais, bate-papos, visitas guiadas gratuitas, mas é necessário adquirir ingresso para acessar o zoológico

FS
Flor Sette Câmara
FS
Flor Sette Câmara
Repórter
03/10/2025 18:28

Zoo de BH: programação para os dias da Abelha, dos Animais e da Ave.
Zoo de BH: programação para os dias da Abelha, dos Animais e da Ave. crédito: Divulgação// Suziane Brugnara - FPMZB/PBH

Uma programação especial no Zoológico de Belo Horizonte vai comemorar o Dia Nacional da Abelha, comemorado hoje, 3 de outubro; o Dia Mundial dos Animais, no sábado, dia 4; e o Dia das Aves, no domingo, dia 5. As atividades incluem uma mostra biológica de animais, bate-papos, visitas guiadas e campanha educativa.

A programação é gratuita, mas é necessário adquirir ingresso para acessar o zoológico. Os valores variam de R$ 6,70 (sexta-feira) a R$ 13,60 (domingo).

Leia Mais

No sábado, das 10h às 13h, haverá uma exposição de materiais biológicos, apresentando ao público curiosidades sobre répteis, aves e mamíferos que vivem no zoológico. Também serão realizados bate-papos com informações sobre a origem desses animais, abordando resgates, apreensões por instituições ambientais ou situações que impedem sua reintrodução segura na natureza. Outra atração será a visita ao meliponário da Zoobotânica, que apresentará três das cinco espécies de abelhas nativas sem ferrão existentes no local.

A assessora de Educação Ambiental da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) Roberta Martins ressaltou a importância das atividades. “Será uma excelente oportunidade para caracterizar os diferentes grupos de animais e esclarecer suas particularidades, habitats e comportamentos”, afirmou.

Já no domingo, Dia das Aves, as atividades alertarão os participantes sobre ações humanas que prejudicam essas espécies na natureza e mostrarão como os zoológicos contribuem para reduzir esses impactos. O sucesso reprodutivo da arara-azul-grande será um dos destaques da programação.

Durante todos os dias, o zoológico reforçará a campanha para que o público não alimente os animais silvestres, com o objetivo de conscientizar sobre os riscos dessas ações, como transmissão de doenças e acidentes. A campanha “Não alimente os animais silvestres” também destaca que os animais de fauna livre que vivem no local já recebem uma dieta balanceada, preparada por tratadores, em dias e horários específicos.

“Também será um momento importante para diferenciar animais silvestres de domésticos, o que justifica a proibição da entrada ou permanência de animais domésticos na Zoobotânica, como forma de proteger a fauna sob nossos cuidados”, explica Roberta.

Conheça as datas comemorativas

  • Dia Nacional das Abelhas- 3 de outubro: foi criado para conscientizar sobre a importância desses insetos polinizadores, essenciais para a produção de alimentos, equilíbrio dos ecossistemas e preservação da biodiversidade.
  • Dia Mundial dos Animais- 4 de outubro: instituído em 1931 por ecologistas durante o Congresso Internacional de Proteção Animal, tem como objetivo promover o cuidado, a saúde e o bem-estar dos animais, fundamentais para o equilíbrio ambiental.
  • Dia das Aves- 5 de outubro: celebrado no Brasil desde 1968, por sugestão da Associação de Preservação da Vida Selvagem. A data busca sensibilizar a população sobre a importância da conservação das aves e de seus habitats, ameaçados principalmente pela expansão urbana.


Programação

  • Sábado (4)

Dia Mundial dos Animais e celebração do Dia Nacional da Abelha
Horário: 10h às 13h

  • Visita guiada ao meliponário

Horário: 11h
Participantes: até 15 pessoas
Local: em frente ao recinto do elefante

  • Domingo (5)

Atividade: Conheça a arara-azul-grande
Horário: 10h às 13h
Local: Praça das Aves – próximo ao recinto da arara-azul-grande

  • Sábado e domingo

Campanha educativa itinerante "Não alimente os animais silvestres... Essa atitude coloca a saúde deles e a sua em risco!"
Horário: 13h30 às 15h30.



overflay