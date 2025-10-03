Idosa de 79 anos é resgatada após passar a noite presa no banheiro de casa
Vizinhos perceberam a ausência dela durante a manhã e chamaram as autoridades. O caso aconteceu em Três Corações, no Sul de Minas
Uma idosa de 79 anos passou por momentos de terror na madrugada desta sexta-feira (3/10) em Três Corações (MG), no Sul de Minas. Isto porque ela ficou presa no banheiro de casa e não conseguiu pedir ajuda para sair.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para apoiar uma ocorrência da Polícia Militar. Vizinhos da idosa perceberam a ausência da mulher pela manhã e acionaram as equipes de emergência.
Conforme os registros, a idosa tem dificuldade de locomoção e precisa de um andador. Ela foi encontrada dentro do banheiro depois que os militares cortaram grades de acesso à casa, entraram na residência e destrancaram a porta do cômodo onde estava a idosa.
Ela foi achada consciente e orientada, sem ferimentos aparentes. Segundo informações da corporação, como ela estava presa, não conseguiu pedir ajuda a vizinhos ou autoridades. Ela estava sozinha em casa.
A idosa foi deixada sob o cuidado de parentes. Não há informações sobre seu atual estado de saúde.