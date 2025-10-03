Assine
SUSTO

Idosa de 79 anos é resgatada após passar a noite presa no banheiro de casa

Vizinhos perceberam a ausência dela durante a manhã e chamaram as autoridades. O caso aconteceu em Três Corações, no Sul de Minas

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
03/10/2025 15:07

Idosa foi encontrada bem, sem ferimentos, presa no banheiro
Idosa foi encontrada bem, sem ferimentos, presa no banheiro

Uma idosa de 79 anos passou por momentos de terror na madrugada desta sexta-feira (3/10) em Três Corações (MG), no Sul de Minas. Isto porque ela ficou presa no banheiro de casa e não conseguiu pedir ajuda para sair.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para apoiar uma ocorrência da Polícia Militar. Vizinhos da idosa perceberam a ausência da mulher pela manhã e acionaram as equipes de emergência.

Conforme os registros, a idosa tem dificuldade de locomoção e precisa de um andador. Ela foi encontrada dentro do banheiro depois que os militares cortaram grades de acesso à casa, entraram na residência e destrancaram a porta do cômodo onde estava a idosa.

Ela foi achada consciente e orientada, sem ferimentos aparentes. Segundo informações da corporação, como ela estava presa, não conseguiu pedir ajuda a vizinhos ou autoridades. Ela estava sozinha em casa.

A idosa foi deixada sob o cuidado de parentes. Não há informações sobre seu atual estado de saúde.

