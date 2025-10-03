Homem cai no Rio Arrudas e é resgatado pelos Bombeiros

Um homem de 30 anos ficou ferido após uma queda no leito do Rio Arrudas, em frente ao Centro de Internação Dom Bosco, na Avenida dos Andradas, 4.015, em Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima, segundo os militares, o homem estava consciente, sentado às margens do rio e se queixava de dores na perna e na região da bacia.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da queda, nem sobre o estado de saúde da vítima após o atendimento inicial. O trânsito na região pode ser afetado devido à presença das equipes de resgate.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Matéria em atualização