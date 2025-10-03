Assine
SANTA TEREZA

Homem cai no Rio Arrudas e é resgatado pelos Bombeiros

As circunstâncias da queda ainda são desconhecidas. Vítima estava consciente no momento do resgate

Repórter
03/10/2025 09:24

Bombeiros foram acionados para resgate da vítima
Bombeiros foram acionados para resgate da vítima crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Um homem de 30 anos ficou ferido após uma queda no leito do Rio Arrudas, em frente ao Centro de Internação Dom Bosco, na Avenida dos Andradas, 4.015, em Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte.

 

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima, segundo os militares, o homem estava consciente, sentado às margens do rio e se queixava de dores na perna e na região da bacia.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da queda, nem sobre o estado de saúde da vítima após o atendimento inicial. O trânsito na região pode ser afetado devido à presença das equipes de resgate.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

 Matéria em atualização

