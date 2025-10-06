Corpo de turista que morreu afogada na Bahia é velado em Minas

O corpo da dona de casa Maria Aparecida Ferreira de Souza, de 51 anos, será sepultado na tarde desta segunda-feira (6/10) em Montes Claros, no Norte de Minas. Ela morreu afogada em uma praia de Porto Seguro, no Sul da Bahia, no último sábado (4/10).

O velório acontece na casa da família, no Bairro Independência, na região norte da cidade. O sepultamento foi marcado para o Cemitério Parque dos Montes. Maria Aparecida nasceu em Francisco Sá, também no Norte de Minas, e se mudou para Montes Claros, onde constituiu família.

De acordo com informações divulgadas pela Policia Militar da Bahia, o afogamento aconteceu próximo à Cabana Malibu, na Praia de Taperuan, um dos pontos mais balados de Porto Seguro. Na mesma praia ficam situadas as barracas Axe Moi, Barramares e To-a-toa, muito frequentadas pelos visitantes.

Conforme testemunhas, a turista mineira entrou no mar com o companheiro dela e a filha. Pouco tempo depois, o homem começou a gritar por socorro ao perceber que Maria Aparecida estava se afogando.

Outros banhistas conseguiram tirar a mulher do mar e tentaram reanimá-la, sem sucesso. A tentativa de salvamento foi gravada em vídeo, que circula nas redes sociais.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada e realizou procedimentos de primeiros socorros. No entanto, a dona de casa não resistiu.