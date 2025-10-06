PBH lança programa de monitoramento de vias com reconhecimento facial

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta segunda-feira (6/10) o lançamento do maior sistema de monitoramento da capital, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, em parceria com a Prodabel. O programa Muralha BH pretende melhorar a segurança na cidade por meio de câmeras com inteligência artificial e reconhecimento facial até o fim de 2026.

De acordo com o Executivo municipal, a proposta é unir tecnologia e inteligência para dar mais tranquilidade aos moradores e visitantes da cidade. A PBH pretende implantar aproximadamente 12 mil câmeras com reconhecimento facial e leitura óptica de placas de veículos, para analisar quem entra e sai do município. Dentre os equipamentos, 10 mil ainda serão adquiridos.

Ao todo, serão 8 mil câmeras de segurança, sendo 1.890 câmeras do tipo PTZ, com giro de 360° e unidades fixas; 2.650 câmeras LPR (próprias para a leitura de placas veiculares) e 1,5 mil equipamentos com capacidade de realizar reconhecimento facial. A primeira fase de implantação do Muralha BH prevê o uso de cerca de 600 câmeras - já instaladas e testadas.

A previsão é que mil câmeras de segurança sejam implantadas até dezembro e que o programa se consolide até o final do próximo ano. A Central de Monitoramento do Centro de Operações de BH (COP-BH) ficará responsável por monitorar as imagens capturadas 24 horas por dia.

A análise de dados por inteligência artificial (IA) possibilita uma resposta coordenada e independente de ação humana. As câmeras também servirão para identificar o comportamento suspeito em ruas próximas a escolas, parques, edifícios e centros de saúde.

Em coletiva de imprensa, o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) afirmou que a medida de vigilância é um passo importante para garantir a proteção dos cidadãos.

“Essas imagens serão monitoradas no COP-BH, com um equipamento que representa o que há de mais moderno de vigilância hoje no país. A gente identifica automaticamente e já avisa para averiguação. A partir de um software próprio, as câmeras de monitoramento inteligente serão capazes de emitir alertas diante da detecção desses crimes”, disse.

A operação contará com diferentes órgãos públicos, municipais e estaduais, como Guarda Civil Municipal, BHTrans, SLU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), bombeiros e polícias Civil e Militar.

O valor do investimento, segundo o prefeito, depende de visitas operacionais e volume de câmeras. Independentemente do custo, ele afirmou que a prefeitura tem condições de arcar com o valor previsto para implementação do projeto.

Anel Rodoviário 100% monitorado

A prefeitura pretende monitorar 100% da extensão do Anel Rodoviário de BH, que está sob responsabilidade do município desde junho, controlando todos os acessos da cidade e o tráfego de veículos pesados mas pistas.

Na primeira fase do programa estarão funcionando nove pontos de monitoramento nos dois sentidos da via, com câmeras capazes de identificar as placas dos veículos. Segundo a PBH, os locais foram definidos estrategicamente para garantir que todos os automóveis que passem pelo Novo Anel sejam identificados em pelo menos um ponto.

A proposta é que 27 pontos sejam monitorados, totalizando 170 câmeras inteligentes capazes de detectar a placa e identificar infrações, tais como evasão de faixa e excesso de velocidade. Também haverá câmeras nas passarelas para evitar que motocicletas usem o espaço dedicado a pedestres, e câmeras capazes de detectar veículos pesados na faixa da esquerda.

Inspiração

Instalado em agosto de 2023 em São Paulo (SP), o programa Smart Sampa inspirou o Muralha BH. Ele é o maior sistema de monitoramento de segurança da América Latina e usa o reconhecimento facial de câmeras inteligentes para identificar casos de violência urbana e foragidos da polícia, além de ajudar a encontrar pessoas desaparecidas.

Em pouco mais de dois anos do programa, foram capturados 2 mil foragidos e 90 pessoas desaparecidas foram localizadas, conforme dados publicados no dia 2 de outubro. Nesse período, 3.245 pessoas foram presas em flagrante e 473 ocorrências com veículos registradas. Em 2025, 1.684 foram presas, sendo nove apenas nos dois primeiros dias do mês.

Os resultados da fase de testes do Muralha BH não foram divulgados.