BH sedia encontro nacional sobre segurança alimentar urbana

O ministro do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias (PT) participou, ao lado do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), da abertura oficial do 3º Encontro Nacional da Estratégia Alimenta Cidades. O evento aconteceu na tarde desta segunda-feira (22/9) e busca discutir e encontrar soluções para a segurança alimentar em áreas urbanas.

A iniciativa foi instaurada por decreto do presidente Lula (PT), em 2023, divulgado na 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O objetivo é articular ações entre governos e a sociedade civil para combater a fome, além de traçar metas para ampliar a produção, o acesso e o consumo de alimentos saudáveis, priorizando territórios periféricos urbanos e populações em situação de vulnerabilidade social.

O encontro em BH é uma etapa crucial para o programa, uma vez que vai permitir que gestores e especialistas troquem experiências e identifiquem práticas já em andamento. Dessa forma, é possível fortalecer políticas locais e criar redes de cooperação que ajudem a construir um sistema alimentar sustentável nas cidades.

Na ocasião, o ministro anunciou R$ 19 milhões destinados a 38 municípios de 19 estados que fazem parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Entre eles está Belo Horizonte, que será contemplado com R$ 500 mil para comprar alimentos produzidos pela agricultura familiar.

"Os itens alimentares serão destinados a organizações da rede socioassistencial, escolas e equipamentos de segurança alimentar e nutricional, ou seja, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias e solidárias, os bancos de alimentos, entre outros, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade e de insegurança alimentar. Ao todo, serão beneficiados cerca de 1,3 mil agricultores familiares nos municípios contemplados", descreveu a PBH.

Em coletiva de imprensa nesta segunda, Damião agradeceu a presença do ministro na abertura do evento e colocou a capital mineira à disposição do MDS. "Temos muito trabalho e estou colocando Belo Horizonte à disposição do ministro, para que todos os lançamentos nacionais possam passar pela capital dos mineiros", declarou.

Wellington Dias confirmou que haverá uma parceria constante entre o município e o governo federal no desenvolvimento de projetos sociais, e destacou a necessidade de BH desenvolver práticas para diminuir o número de pessoas em situação de rua e para enfrentar a pobreza.

"Destaco um desafio: de um lado trabalhar a segurança alimentar, mas também é preciso trabalhar a superação da pobreza. O Governo Federal destina cerca de R$ 17 bilhões, por meio do MDS, à transferência de renda, ao Bolsa Família e, agora, também ao Gás do Povo. Mas é preciso dar um largo passo. Apresentei ao prefeito a proposta de trabalharmos juntos, aprendendo com a experiência de Belo Horizonte", afirmou o ministro.

Dentre os eixos que orientam o Alimenta Cidades estão: a produção, oferta e disponibilidade de alimentos frescos e saudáveis nos equipamentos públicos, sociais e privados; a redução do desperdício; a promoção da educação alimentar; o fortalecimento dos ambientes alimentares urbanos; e a articulação intersetorial entre segurança alimentar, assistência social e saúde.

BH foi incluída entre os primeiros 60 municípios selecionados pelo governo federal para participar da primeira etapa de implementação do programa. Em julho deste ano, o MDS ampliou a estratégia para 91 municípios.