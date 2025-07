BH: restaurante Popular completa 31 anos e recebe visita de Damião

O Restaurante Popular I - Hebert Souza, no Centro de Belo Horizonte, completa 31 anos de história e comemorou a data nesta sexta-feira (11/7). O espaço está fechado há pouco mais de um mês para reformas estruturais, e na data do aniversário recebeu a visita do prefeito Álvaro Damião (União Brasil).

O investimento para as intervenções no restaurante é de R$ 3,3 milhões. O espaço oferece diariamente cerca de 2,2 mil refeições e atende em média 850 pessoas em situação de rua. Durante o período de obras, o atendimento será mantido para as pessoas em situação de rua, por meio da entrega de marmitex no café da manhã, almoço e jantar. Já os demais usuários serão atendidos no Restaurante Popular II da área hospitalar (Rua Ceará, 490 - Santa Efigênia). A unidade também oferta três refeições diárias, das 7h às 18h30.

As obras começaram pela cozinha onde está sendo feita a troca do sistema hidráulico e de gás, a instalação de sistema de escoamento de água das pias e a substituição de pisos e azulejos quebrados. Também está incluído a reforma dos banheiros masculino e feminino.

Além disso, as câmaras de alimentos e o açougue terão os revestimentos trocados, bem como a manutenção das portas e a revisão da parte elétrica. A área externa do restaurante, o estacionamento, a sala de nutrição, almoxarifado e vestiários também serão contemplados.

A reforma da cozinha está prevista para terminar em outubro deste ano. Já a reabertura do restaurante e conclusão dos trabalhos deve ocorrer em abril de 2026.

Primeira unidade

O Restaurante Popular I foi inaugurado no dia 11 de julho de 1994, e é o primeiro no formato universal do Brasil. O nome é uma homenagem ao sociólogo e ativista dos direitos humanos mais conhecido como Betinho, que dedicou a vida ao projeto “Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida”, famosa pelo slogan “Quem tem fome, tem pressa”.

Além desta unidade, BH conta com outros quatro refeitórios: duas no bairro Santa Efigênia, um no Barreiro e um em Venda Nova. Eles funcionam de segunda a sexta para toda a população e aos fins de semana apenas no almoço para a população em situação de rua.

Os valores das refeições variam entre R$ 0,75 e R$ 3,00, com desconto de 50% para os usuários cadastrados no Programa Bolsa Família. Já a gratuidade é garantida para pessoas em situação de rua registradas no CadÚnico.

Serviço

Restaurante Popular I - Herbert de Souza

Endereço: Avenida do Contorno, 11.484 – Centro

Funcionamento

7h às 8h – café da manhã

11h às 14h – almoço

17h às 18h30 – jantar



Restaurante Popular II – Josué de Castro

Rua Ceará, 490 – Santa Efigênia (região hospitalar)

Funcionamento

7h às 8h – café da manhã

11h às 14h – almoço

17h às 18h30 – jantar



Restaurante Popular III – Maria Regina Nabuco

Rua Padre Pedro Pinto, 2.277 – Estação BHBus – Venda Nova

Funcionamento: 11h às 14h – almoço

Restaurante Popular IV - Dom Mauro Bastos

Rua Afonso Vaz de Melo, 1.001 – Barreiro

Funcionamento: 11h às 14h – almoço*

Refeitório Popular João Bosco Murta Lages

Avenida dos Andradas, 3100 - Santa Efigênia

acesso pela Portaria 3, na Avenida Churchill

Funcionamento: 11h às 14h – almoço