MG: passageiro aproveita parada de ônibus e furta restaurante

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), suspeito de furtar um restaurante localizado no município de Oliveira, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. A ocorrência aconteceu durante a tarde da última quarta-feira (2/7), no quilômetro 612 da BR-381.

Os policiais foram acionados pela denúncia de furto. No local, funcionários do estabelecimento informaram à PRF que o passageiro de um ônibus havia subtraído alguns itens e retornado ao veículo sem efetuar o pagamento.

A equipe da PRF foi ao ônibus e abordou o homem. Após revista, foram localizados vários itens como roupas, alimentos, utensílios domésticos e cosméticos com a etiqueta do estabelecimento. De acordo com a corporação, o passageiro não apresentou nenhum documento que comprovasse a compra dos objetos.

O homem foi preso pela prática de furto e encaminhado para a Polícia Judiciária em Campo Belo, município localizado na Região Centro-Oeste do estado. Ainda segundo a PRF, todos os itens subtraídos foram devolvidos ao restaurante.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos