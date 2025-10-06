Incêndio atinge prédio abandonado e vegetação em bairro de BH

Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG) combatem um incêndio que atinge um lote vago e um prédio abandonado no Bairro Engenho Nogueira, na divisa com o Bairro Ouro Preto, na Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (6/10).

Informações preliminares da corporação indicam que o fogo começou no lote vago e subiu para o alto do prédio, na Rua Randolfo Trindade. Cinco equipes dos bombeiros atuam no combate ao fogo.

Até o momento, não há informações sobre vítimas.

A ocorrência está em andamento.

Matéria em atualização

