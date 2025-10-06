Assine
FOGO EM BH

Incêndio atinge prédio abandonado e vegetação em bairro de BH

Bombeiros combatem as chamas na divisa entre os bairros Ouro Preto e Engenho Nogueira, na região da Pampulha de Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
06/10/2025 13:30 - atualizado em 06/10/2025 14:10

Bombeiros iniciam os trabalhos de combate às chamas no início da tarde desta segunda-feira (6/10)
Bombeiros iniciam os trabalhos de combate às chamas no início da tarde desta segunda-feira (6/10) crédito: Reprodução/Redes sociais

Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG) combatem um incêndio que atinge um lote vago e um prédio abandonado no Bairro Engenho Nogueira, na divisa com o Bairro Ouro Preto, na Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (6/10).

Informações preliminares da corporação indicam que o fogo começou no lote vago e subiu para o alto do prédio, na Rua Randolfo Trindade. Cinco equipes dos bombeiros atuam no combate ao fogo.

Até o momento, não há informações sobre vítimas.

A ocorrência está em andamento.

Matéria em atualização

overflay