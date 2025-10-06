Assine
IMAGENS IMPRESSIONANTES

Vídeo mostra ônibus sendo destruído por incêndio na Grande BH

Fogo atingiu veículo da linha 2290 e causou grande fumaça na manhã desta segunda-feira (6)

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/10/2025 08:26 - atualizado em 06/10/2025 08:38

ônibus pegando fogo
Incêndio em ônibus nesta manhã de segunda-feira (6/10), em Contagem crédito: CBMMG/Reprodução

Um ônibus da linha 2290 pegou fogo na manhã desta segunda-feira (6) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os passageiros conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo tomado pelas chamas e uma grande coluna de fumaça preta. Os bombeiros informam que o fogo causou risco a casas vizinhas e à rede elétrica da Rua Jordânia n°455, no Bairro Pedra Azul.

O incêndio já foi controlado com a utilização de 2.500 litros de água. De acordo com os CBMMG, o veículo foi totalmente incendiado. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também foi acionada. 

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra) foram procuradas pela Reportagem, para saber possíveis causas do incêndio, mas até o momento não houve retorno. 

Matéria em atualização

bh fogo grande-bh incendio onibus

