Vídeo mostra ônibus sendo destruído por incêndio na Grande BH

Um ônibus da linha 2290 pegou fogo na manhã desta segunda-feira (6) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os passageiros conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo tomado pelas chamas e uma grande coluna de fumaça preta. Os bombeiros informam que o fogo causou risco a casas vizinhas e à rede elétrica da Rua Jordânia n°455, no Bairro Pedra Azul.

O incêndio já foi controlado com a utilização de 2.500 litros de água. De acordo com os CBMMG, o veículo foi totalmente incendiado. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também foi acionada.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra) foram procuradas pela Reportagem, para saber possíveis causas do incêndio, mas até o momento não houve retorno.

Matéria em atualização