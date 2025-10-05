Incêndio em Sete Lagoas é debelado após sexto dia de combate

O incêndio florestal que atingiu a Serra de Santa Helena, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, foi debelado neste domingo (5/10), após o sexto dia de combate.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), desde o dia 30 de setembro, uma força-tarefa atua no controle das chamas, que atingiram a Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra.

De acordo com a corporação, os ventos fortes e a topografia do local dificultaram a operação. No terceiro dia, 47 agentes foram envolvidos no trabalho, além de brigadistas, militares do Exército Brasileiro e uma aeronave Arcanjo. Os agentes montaram duas linhas de combate, sendo uma em lugar íngreme e de difícil acesso.

A prefeitura da cidade e a Defesa Civil também prestaram apoio, com intuito de garantir a segurança das comunidades próximas, proteger o patrimônio ambiental e reduzir os impactos ao ecossistema local.

Neste domingo, segundo os bombeiros, as ações foram voltadas para monitoramento. Foram realizadas rondas preventivas e resfriamento de pequenos focos.

O incêndio foi debelado, sem identificação de novos pontos de calor. A área queimada está sendo mensurada por imagens de satélite.