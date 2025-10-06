Assine
HOMICÍDIO

Homem é morto em cima da bicicleta com tiros na nuca

Testemunhas disseram à PM que a vítima era envolvida com o tráfico de drogas

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
06/10/2025 12:13

testemunhas afirmaram à Polícia Militar que João Vitor era ligado ao tráfico de drogas
testemunhas afirmaram à Polícia Militar que João Vitor era ligado ao tráfico de drogas

O assassinato a tiros de um homem em Timóteo (MG), no Vale do Aço, é atribuído pela Polícia à guerra do tráfico de drogas.

João Vitor da Silva Maia, de 22 anos, foi morto na madrugada desta segunda-feira (6/10), na Rua Estrela Dalva, Bairro Bandeirantes.

O corpo de João Vítor foi encontrado por moradores da rua onde ocorreu o crime. Estava caído sobre uma bicicleta, ao lado de uma poça de sangue. Ele levou dois tiros na nuca, o que é uma característica das mortes praticadas pelo tráfico de drogas, em casos de acerto de contas. 

Segundo a Polícia Militar, não há testemunhas. Moradores contaram ter ouvido os tiros e em seguida, o barulho de uma motocicleta arrancando em alta velocidade. 

O avô da vítima esteve no local e contou que o neto morava com ele e que tinha por hábito sair de casa no início da noite e retornar muito tarde. Ele revelou ainda que o neto lhe dissera ter recebido ameaças de morte. A PM conseguiu também com vizinhos a informação de que João Vitor era envolvido com o tráfico de drogas.

